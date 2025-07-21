Mesir Umumkan Gagalkan Rencana Teroris Besar

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (AS) - Abna, Kementerian Dalam Negeri Mesir menyatakan bahwa pasukan keamanan telah berhasil menggagalkan operasi teroris besar yang direncanakan oleh kelompok "Hasm" – yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin.

Menurut situs berita Russia Today, pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri Mesir menyebutkan bahwa para pemimpin kelompok "Hasm" yang saat ini tinggal di Turki, telah merencanakan untuk menghidupkan kembali kegiatan sabotase mereka dan secara ilegal memasukkan salah satu anggota kelompok yang terlatih, yang sebelumnya telah menerima pelatihan militer lanjutan di salah satu negara tetangga, ke Mesir untuk melaksanakan operasi ini.

Berdasarkan pernyataan ini, individu-individu ini di masa lalu juga terlibat dalam rencana pembunuhan pejabat tinggi Mesir, termasuk upaya menargetkan pesawat yang membawa Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan pembunuhan anggota polisi dan keamanan.

Kementerian Dalam Negeri Mesir menambahkan bahwa, dengan kerja sama badan keamanan nasional dan setelah menerima izin yudisial dari Kejaksaan Keamanan Negara, operasi identifikasi dan penyerbuan ke tempat persembunyian teroris dilakukan. Dalam operasi ini, 2 teroris tewas dalam baku tembak dengan pasukan keamanan ketika mereka secara membabi buta menembaki petugas dan warga sipil saat menghadapi pasukan keamanan.

Dalam daftar pemimpin kelompok yang teridentifikasi, terdapat nama-nama seperti Yahya Al-Sayyid Ibrahim Muhammad Moussa (salah satu pendiri dan penanggung jawab struktur militer kelompok), Muhammad Rafiq Mannaa, Alaa Al-Samahi, Muhammad Abd Al-Hafiz, dan Ali Mahmud Abd Al-Wanis.

Dalam konteks yang sama, "Ahmed Moussa", presenter televisi Mesir terkemuka, secara eksplisit menyatakan bahwa penyebutan nama Turki dalam pernyataan ini adalah pesan politik, keamanan, dan diplomatik yang serius.

Ia menyatakan: Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir nama Turki secara langsung disebutkan dalam pernyataan semacam itu; karena negara ini telah menjadi tempat perlindungan bagi teroris yang merencanakan operasi sabotase di Mesir.

Moussa meminta pihak berwenang Turki untuk menyerahkan elemen-elemen buronan kelompok tersebut ke Kairo; karena Mesir sebelumnya telah secara resmi memintanya.