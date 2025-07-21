Mufti Oman: Negara-negara Islam dan Arab Harus Ambil Tindakan Segera untuk Gaza

Menurut laporan dari Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna, mengutip Sawt al-Quds, Syekh Ahmed al-Khalili, Mufti Oman, menyatakan: Kami dengan menyesal dan sedih mengikuti musibah yang menimpa Gaza tercinta, yang berada di bawah blokade ketat dan penindasan nyata.

Ia menambahkan: Kami menyerukan negara-negara Islam dan Arab untuk mengambil tindakan segera untuk mendukung saudara-saudara kami di Jalur Gaza, dan ini adalah hak yang menjadi tanggung jawab seluruh umat manusia.

Perlu disebutkan bahwa, menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza, sebagai akibat serangan tentara rezim Zionis ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini, 58.859 orang telah syahid. Jumlah total korban luka akibat serangan tentara rezim Zionis ke Jalur Gaza sejak awal perang di jalur ini telah mencapai 140.980 orang. Dalam 24 jam terakhir, 130 jenazah syuhada juga telah dibawa ke rumah sakit. Selain itu, selama periode ini, 495 orang juga terluka.

Selain itu, sejak 18 Maret 2025, dalam gelombang serangan baru ke Gaza, 8.066 orang syahid dan 28.939 orang terluka. Masih ada ribuan orang lainnya yang hilang dan berada di bawah reruntuhan di Jalur Gaza.

Di pusat-pusat distribusi bantuan, dalam 24 jam terakhir, 31 orang syahid dan lebih dari 107 orang lainnya terluka, sehingga jumlah warga Palestina yang syahid di pusat-pusat ini mencapai 922 syuhada dan 5.861 orang terluka.