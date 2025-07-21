Fox News: Dari Suara Sayap Kanan hingga Pengeras Suara Pemerintahan Trump

Menurut laporan dari Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna, Fox News, yang didirikan oleh Rupert Murdoch pada tahun 1996, memiliki posisi istimewa dalam lanskap media Amerika, terutama di kalangan mereka yang memiliki pandangan ideologis konservatif. Sementara Demokrat menggunakan berbagai sumber berita, tidak ada yang menandingi Fox News dalam hal pengaruh dan daya tarik bagi kaum Republik.

Selain itu, lebih dari 10 mantan staf jaringan ini telah memegang jabatan penting di pemerintahan Donald Trump. Berikut adalah 6 poin penting tentang Fox News dan audiensnya, berdasarkan data survei dari Pew Research Center:

1. Tingkat Pemirsa dan Tingkat Kepercayaan Publik

Berdasarkan survei Maret 2025, sekitar 38% warga Amerika secara teratur mengikuti berita Fox News; persentase yang mirip dengan pemirsa jaringan ABC (36%) dan NBC (35%).

37% orang dewasa Amerika mempercayai Fox News, sementara 42% tidak mempercayainya; ini adalah tingkat ketidakpercayaan tertinggi di antara 30 sumber berita yang disurvei.

2. Perbedaan Pandangan Republik dan Demokrat

Republik lebih mempercayai Fox News (56%), sementara Demokrat menunjukkan ketidakpercayaan tertinggi terhadapnya (64%). Namun, 18% Demokrat masih mengikuti berita saluran ini; persentase yang sama dengan pemirsa Washington Post di kalangan mereka.

3. Posisi Ideologis Pemirsa

Rata-rata kecenderungan politik pemirsa Fox News condong ke kanan spektrum politik Amerika, tetapi tidak sebesar pemirsa media seperti Breitbart atau Newsmax.

4. Usia dan Kecenderungan Usia Pemirsa

Orang yang lebih tua lebih mempercayai Fox News daripada yang lain. 47% orang berusia di atas 65 tahun dan 45% dari kelompok usia 50 hingga 64 tahun adalah pemirsa tetap saluran ini. Hanya 28% dari orang di bawah 30 tahun yang secara teratur mengikuti saluran ini.

76% Republikan berusia di atas 65 tahun mempercayai Fox News, sementara di antara rekan-rekan mereka yang berusia di bawah 30 tahun, angka ini menurun menjadi 41%.

5. Peran Fox News dalam Pemilihan 2024

Sebelum pemilihan presiden 2024, separuh warga Amerika menyebut Fox News sebagai salah satu sumber utama atau sekunder berita politik mereka. Republikan lebih dari dua kali lipat Demokrat memilih saluran ini sebagai sumber berita (69% berbanding 32%).

6. Sumber Berita Politik Paling Populer pada Tahun 2024

Fox News, dengan 13%, diakui sebagai sumber utama berita politik pada tahun 2024 lebih dari media lainnya. Setelah itu, CNN dengan 10%, televisi lokal dengan 6%, dan ABC dengan 5%.

Orang dewasa di atas 65 tahun lebih banyak menyebut Fox News sebagai sumber utama mereka daripada kelompok usia lainnya (22% berbanding hanya 5% dari mereka yang berusia di bawah 30 tahun).

