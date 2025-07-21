  1. Home
UNICEF: Gaza Telah Menjadi Kuburan Anak-anak

21 Juli 2025 - 13:04
Juru bicara regional Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), sambil mengkritik rezim Zionis yang menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, memperingatkan bahwa jalur tersebut telah menjadi kuburan bagi anak-anak.

Menurut laporan dari Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna, mengutip Al Jazeera, juru bicara regional Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) memperingatkan bahwa Jalur Gaza menghadapi kondisi bencana, dan jalur tersebut, karena ketidakpedulian global, telah menjadi kuburan bagi anak-anak.

Ia melanjutkan dalam wawancaranya dengan Al Jazeera: Blokade terhadap Jalur Gaza dan pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke dalamnya adalah faktor pemicu peningkatan kematian di wilayah ini.

Pejabat PBB ini mencatat: Israel telah menolak banyak permintaan untuk masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan penolakan ini telah menciptakan kondisi yang disaksikan oleh wilayah tersebut hari ini.

