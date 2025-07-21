Abdul-Malik Al-Houthi: Amerika dan Rezim Zionis Mengancam Seluruh Umat Islam

Menurut laporan dari Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna, mengutip Al-Masirah, pemimpin gerakan Ansarullah Yaman dalam pidatonya pada suatu acara keagamaan membahas perkembangan internasional dan regional, khususnya berlanjutnya agresi rezim Zionis terhadap Jalur Gaza.

Sayyid Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi mengatakan dalam pidatonya bahwa penurunan kepatuhan umat Islam terhadap Al-Qur'an telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, sedemikian rupa sehingga keterikatan banyak anak-anak umat terhadap Al-Qur'an hanya bersifat lahiriah.

Ia melanjutkan: Tirani Amerika-Israel merupakan ancaman bagi umat melalui perbudakan bangsa-bangsa dan penghinaan terhadap mereka, serta melalui penyebaran ketidakadilan dan promosi korupsi. Tirani ini menargetkan kesucian umat dan bermaksud untuk menghapus ciri-ciri Islamnya. Cara yang benar untuk menghadapi ancaman Amerika dan Israel adalah tindakan serius yang didasarkan pada pedoman Al-Qur'an.

Al-Houthi mencatat: Besarnya tragedi dan ketidakadilan yang diderita rakyat Palestina di Jalur Gaza adalah bahaya bagi seluruh dunia. Apa yang terjadi pada rakyat Palestina di Jalur Gaza adalah tragedi mengerikan dan ketidakadilan besar. Rakyat Palestina di Gaza kini berada dalam tahap kelaparan terberat, dan anak-anak meninggal karena kelaparan. Musuh Israel merekayasa masalah jebakan kematian dan bantuan kemanusiaan untuk mengubahnya menjadi jebakan pembantaian dan genosida. Banyak orang Gaza berada dalam kelaparan parah dan bencana yang mengerikan, sementara ratusan juta orang Arab dan dua miliar Muslim mengelilingi mereka, seolah-olah mereka adalah umat yang tak berdaya.

Pemimpin Ansarullah menyatakan: Melihat pemandangan menyedihkan kematian anak-anak Gaza karena kelaparan adalah situasi yang sangat memalukan bagi orang Arab pada tingkat pertama, dan bagi Muslim lainnya. Tingkat ketidakpedulian yang mengerikan dari umat telah meyakinkan musuh Israel dan Amerika bahwa tidak ada tindakan apa pun yang akan diambil terhadap mereka. Penindasan terhadap rakyat Palestina adalah penindasan terhadap seluruh umat, dan ancaman Amerika-Israel adalah ancaman bagi seluruh umat.

Di bagian lain pidatonya, ia mengatakan: Rakyat Yaman, dalam gerakan komprehensif dan berkelanjutan mereka sejak awal agresi ke Gaza, meskipun menghadapi dua putaran agresi militer berturut-turut, tetap teguh pada posisi mereka. Yaman, karena dukungannya terhadap Gaza, telah menghadapi ribuan serangan udara, blokade ketat, pengurangan besar-besaran bantuan kemanusiaan, dan perang ekonomi. Yaman, dalam mendukung Gaza, menghadapi perang propaganda besar-besaran yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian rakyat dan mengalihkan mereka dari masalah utama mereka. Berkat Tuhan, semua upaya musuh untuk mengalihkan rakyat kami dari jalur mereka telah gagal.