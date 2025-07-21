Untuk Pertama Kalinya, Tentara Pendudukan Mengakui Pengurangan Drastis Pasukannya

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (AS) - Abna, surat kabar Zionis Maariv menulis: Tentara Israel saat ini menderita kekurangan 300 perwira di posisi komandan pleton dalam formasi tempur darat.

Menurut surat kabar tersebut, kekurangan perwira terkonsentrasi di unit teknik, yang menderita kekurangan parah komandan pleton, tim teknik, dan unit infanteri.

Surat kabar itu mencatat bahwa tentara mengakui bahwa sulit untuk meyakinkan tentara yang memenuhi syarat untuk mendaftar di kursus perwira, sehingga dalam beberapa bulan terakhir mereka terpaksa menunjuk perwira dari unit reguler dan cadangan yang belum lulus kursus komandan kompi.

Sementara itu, Maariv mengutip kantor juru bicara tentara pendudukan yang menulis bahwa tidak ada kekosongan di antara komandan divisi di batalyon dan unit reguler.