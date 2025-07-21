Al-Hakim Menekankan Peran Ziarah Arba'in dalam Memperkuat Hubungan Teheran dan Baghdad

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (AS) - Abna, Sayyid Ammar Al-Hakim, pemimpin Gerakan Hikmah Nasional Irak, pada Minggu ini, menerima kunjungan delegasi dari Majelis Syura Islam Republik Islam Iran.

Menurut Al-Furat News, kedua belah pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi di kawasan dan hubungan bilateral Irak dan Iran.

Sayyid Ammar Al-Hakim menekankan pentingnya memanfaatkan ziarah Arba'in dalam memperkuat kerja sama resmi dan rakyat antara Irak dan Republik Islam Iran, mengingat peran sentral ziarah ini dalam mempererat ikatan hubungan antara kedua negara.

Pemimpin Gerakan Hikmah Nasional Irak memuji ketahanan bangsa Iran dan solidaritasnya dengan kepemimpinan dan institusi negara tersebut, serta mengagumi peran Majelis Syura Islam Iran dalam mendukung bangsa Iran.

Dalam pertemuan ini, Al-Hakim menyerukan peningkatan kerja sama parlemen antara Irak dan Iran dan menekankan perlunya pembentukan komite bersama untuk membahas isu-isu kepentingan bersama, selain pertukaran pengalaman antara kedua belah pihak.

Ia mengatakan bahwa Irak memiliki banyak pengalaman parlemen dan siap mengembangkannya dalam pemilihan parlemen mendatang.

Patut dicatat bahwa sebelumnya, delegasi tersebut telah bertemu dengan Mahmoud Al-Mashhadani, Ketua Parlemen Irak.