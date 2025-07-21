Protes Terhadap Perampasan Perawatan Medis; Saudara Martir Bahrain Mogok Makan di Penjara

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (AS) - Abna, "Haj Munir Mushaima", seorang tahanan politik di Bahrain, telah mengumumkan bahwa ia telah memutuskan untuk mogok makan sebagai protes atas perampasan layanan medis di penjara Al-Houdh Al-Jaf.

Ia menekankan bahwa kondisi kesehatannya memburuk secara drastis namun otoritas penjara menolak memindahkannya ke fasilitas medis.

Ibunya, "Umm Al-Shahid Sami Mushaima", juga telah meminta pihak berwenang untuk bertanggung jawab atas kondisi putranya dan mengambil tindakan untuk pembebasannya segera.

Sejak penahanan Haj Munir Mushaima, pengacaranya belum berhasil mengakses kasus hukumnya, karena Kejaksaan Agung terus memperpanjang penahanannya dengan berbagai alasan tanpa memperhatikan kondisi fisiknya.

Adel Al-Marzouq, seorang ahli hukum Bahrain, juga mengunjungi kediaman keluarga Mushaima, menyatakan simpati kepada mereka dan menyerukan perawatan medis segera dan penghormatan terhadap hak-hak hukumnya.

Perlu disebutkan bahwa pasukan paramiliter yang berafiliasi dengan rezim Bahrain, pada Jumat malam, 20 Juni 2025, tiba-tiba dan tanpa izin sah menyerbu kediaman Haj Munir Mushaima di daerah Al-Sanabis, menciptakan ketakutan dan teror di antara keluarga, dan menahannya. Pasukan ini merusak barang-barang rumah tangga, menyita telepon selulernya, dan mencuri sejumlah uang tunai.

Sejak saat itu, Kejaksaan telah memperpanjang penahanannya berulang kali tanpa memberikan alasan hukum apa pun.

Haj Munir Mushaima adalah saudara dari "Martir Sami Mushaima" yang dieksekusi pada Januari 2017 bersama "Abbas Al-Samea" dan "Ali Al-Sankis" atas tuduhan palsu. Sejak saat itu, keluarga martir ini telah menjadi sasaran penganiayaan dan tekanan terus-menerus dari rezim Bahrain, bahkan ibunya yang sudah tua pun tidak luput dari pelecehan ini. Keluarga Mushaima terus bersikeras pada ketidakbersalahan putra mereka dan menuntut agar para pelaku kejahatan ini diadili.