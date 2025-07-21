Perang 12 Hari Iran, Sebuah Pola untuk Menghadapi Arogansi / Lebih dari Satu Juta Warga Yaman Telah Dilatih untuk Berperang Melawan Rezim Zionis

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (AS) - Abna, "Ahmed Al-Imam", perwakilan khusus budaya Ansarullah Yaman di Iran, dalam konferensi pers pada hari Minggu yang diselenggarakan di Kantor Berita Daneshjoo, sambil menyampaikan belasungkawa atas hari-hari Asyura dan peringatan kesyahidan Hazrat Sayyid al-Shuhada (AS) dan Imam Zayd bin Ali (AS), mengatakan: Kesyahidan Imam Zayd, salah satu imam AhlulBayt (AS) di Yaman, adalah musibah yang menyakitkan. Untuk kesempatan ini, Duta Besar Yaman yang terhormat hadir dalam acara lain, dan saya mohon maaf atas ketidakhadiran beliau.

Ia menambahkan: Imam Zayd, putra Imam Sajjad (AS) dan salah satu murid terkemuka madrasah Karbala, bangkit melawan pemerintahan Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Revolusi beliau adalah kelanjutan dari pemberontakan Imam Hussein (AS) melawan kezaliman zaman; sebuah pemberontakan berdasarkan jihad dan wawasan. Imam Zayd berdiri melawan Hisham bin Abd al-Malik dan mencapai kesyahidan. Imam Sadiq (AS) juga sangat menghormati beliau.

Ahmed Al-Imam selanjutnya menyinggung perkembangan di kawasan dan, sambil mengucapkan selamat atas kemenangan Iran dalam perang 12 hari terakhir melawan Amerika dan Israel, mengatakan: Kemenangan ini adalah hasil dari faktor-faktor seperti tawakkal kepada Tuhan, kepemimpinan bijaksana Imam Khamenei, solidaritas bangsa Iran, serta kekuatan rudal dan drone asli negara. Media harus memperkenalkan komponen-komponen ini kepada masyarakat dan berperan dalam jihad penjelasan.

Ia menambahkan: Dalam perang media ini, media Iran telah menjalankan tugasnya dengan baik, hingga musuh Zionis bahkan menargetkan IRIB (Radio dan Televisi Republik Islam Iran). Media adalah salah satu alat terpenting dalam pertempuran saat ini.

Perwakilan Ansarullah, merujuk pada kejahatan di Gaza, menggambarkan kondisinya sangat menyakitkan dan mengatakan: Setiap hari lebih dari 100 orang tewas di Gaza; tidak hanya karena pemboman tetapi juga karena kelaparan parah. Tragedi ini harus menjadi perhatian media dan lembaga kemanusiaan.

Ia menambahkan: Pergerakan di Yaman bersifat rakyat, militer, dan resmi. Boikot barang-barang Israel dan Amerika di Yaman diterapkan dengan ketat, dan tindakan ini dapat diperluas ke negara-negara lain untuk membantu rakyat Gaza. Hingga kini, lebih dari satu juta warga Yaman telah dilatih untuk berperang melawan rezim Zionis. Kami telah berusaha mengorganisir mobilisasi rakyat melawan rezim Zionis.

Perwakilan Ansarullah melanjutkan: Pawai mingguan dengan jutaan peserta diadakan di Yaman, dan musuh berusaha mendistorsi sifat gerakan-gerakan ini dengan menyebarkan rumor. Di bidang militer, operasi melawan Israel terus berlanjut dengan koordinasi penuh dengan Hamas dan poros perlawanan, dan setiap hari rudal ditembakkan ke wilayah pendudukan.

Ia menyatakan bahwa "prioritas kami adalah perang melawan Israel," dan mencatat: Yaman, meskipun diserang hebat oleh Amerika, Arab Saudi, dan Israel, memenangkan pertempuran ini, dan Amerika terpaksa mundur. Hari ini, Israel, untuk memasuki wilayah Yaman, terpaksa masuk melalui jalur laut, karena pertahanan udara kami telah diperkuat.

Ahmed Al-Imam menekankan: Media poros perlawanan harus bertindak secara terkoordinasi dan sinergis untuk mendukung Gaza. Tidak ada kemenangan yang dapat dicapai kecuali dengan persatuan.

Perwakilan Ansarullah, menjawab pertanyaan mengenai klaim pengiriman senjata dari Iran ke Yaman, mengatakan: Kami, dengan bertawakkal kepada Tuhan, mulai memproduksi senjata. Ini dimulai sebelum perang dan serangan Arab Saudi ke Yaman, dan kami sekarang berperang dengan senjata yang kami buat sendiri, dan teman-teman kami sedang membuat senjata, dan berita tentang pengiriman senjata dari Iran ke Yaman tidak benar.

Menanggapi pertanyaan mengenai sanksi terhadap Yaman dan dampaknya terhadap rakyat negara itu, ia menyatakan bahwa musuh-musuh telah berusaha untuk menjatuhkan sanksi terhadap Yaman dari jalur darat, udara, dan berbagai dimensi, menambahkan: Sebagian besar warga Yaman adalah petani, dan kami relatif swasembada di bidang pertanian, dan sebagian besar dampak sanksi adalah pada sektor medis dan pasien, dan rakyat Yaman, dengan persatuan mereka, tidak membiarkan sanksi berdampak besar pada mereka.

Pejabat Ansarullah Yaman di Iran ini, dalam konferensi pers ini, menekankan: Masalah Palestina adalah masalah mendasar bagi Yaman, dan sejak kecil masalah Palestina telah penting bagi kami, dan ini adalah bagian dari budaya Yaman.

Ahmed Al-Imam juga mengumumkan: Operasi militer Yaman terhadap kapal-kapal yang menuju Israel akan terus berlanjut hingga pembebasan penuh Gaza.