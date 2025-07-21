Araghchi: Setiap Upaya 3 Negara Eropa untuk Menghidupkan Kembali Resolusi Dewan Keamanan yang Dibatalkan adalah Batal

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (AS) - Abna, Seyyed Abbas Araghchi dalam suratnya kepada Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Dewan Keamanan, Kaja Kallas, Perwakilan Tinggi Uni Eropa, dan anggota Dewan Keamanan PBB, menjelaskan mengapa ketiga negara Eropa tersebut tidak memiliki legitimasi hukum, politik, dan moral untuk mengaktifkan mekanisme JCPOA dan Resolusi Dewan Keamanan 2231 (disahkan tahun 2015).

Isi surat Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran adalah sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim

Yang Terhormat,

Mengacu pada klaim baru-baru ini dari Prancis, Jerman, dan Inggris (E3) mengenai hak mereka yang diakui untuk mengaktifkan Mekanisme Penyelesaian Sengketa (DRM) berdasarkan paragraf 36 dan 37 dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau paragraf 11 hingga 13 dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, dan untuk memberlakukan kembali resolusi-resolusi Dewan Keamanan sebelumnya yang telah diakhiri, saya menulis surat ini untuk menarik perhatian Anda pada serangkaian pernyataan dan tindakan E3 yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kewajiban mereka di bawah Resolusi Dewan Keamanan 2231 (2015), JCPOA, dan hukum internasional secara umum.

Mengingat bahwa JCPOA menggambarkan negara-negara penandatangan bukan sebagai pihak melainkan sebagai "peserta," yang mencerminkan sifat perjanjian ini sebagai rencana aksi dan bukan perjanjian, status keikutsertaan adalah kondisi dinamis yang tunduk pada kepatuhan dengan itikad baik, termasuk peran berkelanjutan dalam implementasi ketentuan perjanjian. Mengingat tindakan dan posisi yang diambil oleh E3 pada dasarnya tidak sesuai dengan partisipasi dalam JCPOA, setiap upaya untuk menggunakan Mekanisme Penyelesaian Sengketa (DRM) atau tindakan perbaikan adalah batal dan tidak sah.

Sayangnya, perilaku ilegal yang sama juga terlihat dalam pernyataan Uni Eropa melalui Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, yang bertindak sebagai Koordinator JCPOA. Tren yang mengkhawatirkan ini, yang merupakan manifestasi jelas dari perilaku itikad buruk yang bertujuan untuk mencabut hak-hak Republik Islam Iran di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), disertai dengan komentar yang mengindikasikan niat untuk menyalahgunakan mekanisme yang diatur dalam Resolusi 2231 (2015) dan JCPOA untuk memberlakukan kembali resolusi-resolusi yang telah diakhiri oleh Resolusi 2231 (2015).

Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai korespondensi, termasuk surat tertanggal 20 Juli 2021 dan lampirannya (A/75/968-S/2021/669) yang ditulis oleh Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran saat itu kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk berbagai alasan, hukum, prosedural, dan substantif, E3/Uni Eropa tidak dapat secara sah menggunakan Mekanisme Penyelesaian Sengketa (DRM) di bawah JCPOA atau Resolusi 2231.

Sebagaimana ditekankan dalam korespondensi resmi tertanggal 25 Juni 2019, 17 Juli 2019, 29 Januari 2020, dan 10 Maret 2020, Iran sebelumnya telah mengaktifkan dan menyelesaikan sepenuhnya Mekanisme Penyelesaian Sengketa di bawah paragraf 36 untuk menangani kegagalan mendasar dalam memenuhi kewajiban, dan oleh karena itu setiap penggunaan berikutnya oleh E3/Uni Eropa tidak dapat diterima.

1. Penyelesaian Proses Hukum dan Prosedural Paragraf 36 JCPOA

Setelah penarikan ilegal Amerika Serikat dari perjanjian dan pemberlakuan kembali sanksi, Republik Islam Iran secara resmi mengaktifkan Mekanisme Penyelesaian Sengketa (DRM) di bawah paragraf 36 JCPOA pada 10 Mei 2018. Meskipun Iran memiliki hak untuk segera menghentikan implementasi kewajibannya, Iran bertindak dengan itikad baik dan menunda tindakan perbaikannya untuk memberi E3/Uni Eropa kesempatan untuk memenuhi kewajiban mereka. Kelonggaran ini didokumentasikan secara ekstensif dalam surat-surat yang dikirim kepada Koordinator JCPOA, di mana Iran berulang kali mengidentifikasi kegagalan E3/Uni Eropa.

Surat 6 November 2018: Iran merinci keluhannya mengenai kegagalan E3/Uni Eropa dalam memenuhi kewajiban dan menyatakan bahwa terlepas dari penarikan Amerika Serikat, E3/Uni Eropa tetap memiliki kewajiban independen untuk melindungi kepentingan ekonomi Iran. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ini, terutama mengenai saluran perbankan dan keuangan normal, telah merusak manfaat perjanjian.

Surat 8 Mei 2019: Iran secara resmi memberitahu Koordinator bahwa ia telah menyelesaikan proses DRM dan akan memulai tindakan perbaikannya. Meskipun beberapa pertemuan Komisi Bersama diselenggarakan untuk meninjau pelanggaran kewajiban oleh E3/Uni Eropa dan Amerika Serikat, tidak ada kekhawatiran mendasar Iran, seperti revitalisasi saluran perdagangan dan keuangan yang penting, yang diatasi.

Dalam korespondensi selanjutnya – termasuk surat-surat 25 Juni 2019 dan 29 Januari 2020 – dinyatakan bahwa Iran tidak hanya mengaktifkan paragraf 36 beberapa kali dengan itikad baik, tetapi juga meminta pertemuan tingkat menteri untuk membahas kelanjutan kegagalan Uni Eropa dalam memenuhi kewajiban. Iran, yang dalam hal ini bahkan melampaui persyaratan JCPOA, menekankan bahwa setiap upaya baru oleh E3/Uni Eropa untuk mengaktifkan paragraf yang sama bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental keadilan dan itikad baik yang terkandung dalam JCPOA dan hukum internasional.

2. Kurangnya Kompetensi Hukum E3 untuk Mengaktifkan Mekanisme JCPOA

Merupakan hal yang mapan dalam hukum internasional bahwa pihak yang gagal memenuhi kewajibannya tidak dapat mengambil manfaat dari perjanjian yang sama yang telah dilanggarnya. Mahkamah Internasional (ICJ) dalam Opini Penasihat Namibia (1971) menyatakan bahwa "pihak yang menyangkal atau tidak melaksanakan kewajibannya tidak dapat mengklaim untuk mempertahankan hak-hak yang diklaimnya berasal dari hubungan itu."

a) Kegagalan E3/Uni Eropa untuk Memenuhi Kewajiban: Dalam berbagai korespondensi, khususnya surat-surat kepada Koordinator Komisi Bersama JCPOA, seperti surat-surat 17 Juli 2019 dan 10 Maret 2020, Iran menyebutkan beberapa pelanggaran kewajiban oleh E3/Uni Eropa, termasuk kegagalan untuk mempertahankan efek pencabutan sanksi yang ditetapkan di bawah paragraf 3, 4, dan 5 Lampiran II JCPOA; kegagalan untuk menciptakan mekanisme praktis untuk melindungi pelaku ekonomi Eropa dari sanksi sekunder AS; dan upaya yang tidak memadai untuk melanjutkan perdagangan yang sah dengan Iran. Pelanggaran-pelanggaran yang tidak diperbaiki ini melemahkan dasar hukum E3 untuk mengaktifkan DRM.

b) Resolusi Dewan Keamanan 2231 (2015): Resolusi ini mengesahkan JCPOA dan secara cermat merancang mekanisme multi-tahap untuk mencegah pemberlakuan kembali sanksi secara sewenang-wenang dan tidak sah. Mengaktifkan DRM sambil mengabaikan keluhan Iran yang terdokumentasi tentang kegagalan kewajiban bertentangan dengan tujuan resolusi ini dalam menjamin kepatuhan yang seimbang dan beritikad baik dari semua pihak.

3. Upaya Itikad Baik Iran dan Kegagalan E3 dalam Memenuhi Kewajiban

Setelah penarikan AS, Iran menunjukkan kesabaran dan kelonggaran selama lebih dari setahun, dan baru setelah itu secara bertahap menerapkan tindakan perbaikannya sesuai dengan paragraf 36 JCPOA. Sebagaimana dijelaskan dalam surat 25 Juni 2019, Iran hanya melaksanakan tindakan perbaikan setelah permintaan berulang kali untuk tindakan efektif dari E3/Uni Eropa. Upaya-upaya ini termasuk:

a) Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri: Iran meminta pembentukan segera Komisi Bersama JCPOA untuk membahas dampak sanksi AS dan kegagalan E3/Uni Eropa dalam menyediakan manfaat ekonomi yang diharapkan bagi rakyat Iran. Meskipun pernyataan dikeluarkan pada 6 Juli dan 24 September 2018, E3/Uni Eropa tidak mewujudkan tindakan yang dijanjikan, seperti memfasilitasi ekspor minyak dan normalisasi hubungan perbankan.

b) Penyediaan Dokumentasi Rinci tentang Kegagalan Kewajiban: Surat-surat Iran berulang kali merujuk pada kasus-kasus di mana E3, alih-alih melaksanakan kewajiban independen, menyelaraskan kebijakan mereka dengan kampanye tekanan maksimum AS. Inkonsistensi dengan kewajiban ini menjadi lebih jelas ketika bank-bank dan lembaga keuangan menarik diri dari pasar Iran atau membatasi layanan mereka, yang menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang dijanjikan dalam JCPOA tidak terwujud.

c) Permintaan Dialog: Dalam surat tertanggal 10 Maret 2020, Iran kembali menekankan keinginannya untuk melanjutkan dialog di tingkat mana pun untuk menarik kembali tindakan perbaikan yang telah diambil secara sah dan sepenuhnya sesuai dengan paragraf 36 JCPOA. Namun, E3 terus merujuk pada "kesepakatan yang lebih baik atau kerangka kerja jangka panjang" yang melampaui cakupan JCPOA dan bertentangan dengan jadwal yang dinegosiasikan pada tahun 2015 dan diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan 2231.

Mengingat poin-poin di atas, jelaslah bahwa:

Iran telah menyelesaikan proses DRM: Republik Islam Iran telah memulai dan menyelesaikan semua langkah yang diuraikan dalam paragraf 36 JCPOA dengan itikad baik. Karena tidak menerima kompensasi yang sebanding, Iran hanya memulai tindakan perbaikan yang proporsional setelah korespondensi ekstensif, pertemuan tingkat menteri, dan peringatan resmi. Setiap upaya berikutnya oleh E3 untuk membuka kembali atau memanipulasi mekanisme yang sama tidak dapat diterima. E3 tidak memiliki kompetensi hukum: Karena E3/Uni Eropa sendiri belum memenuhi kewajiban kunci, termasuk memfasilitasi perdagangan, secara normal mencegah efek ekstrateritorial sanksi AS, dan memenuhi janji-janji yang dibuat dalam pernyataan tingkat menteri pada tahun 2018, mereka tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengaktifkan mekanisme DRM terhadap Iran. Penyalahgunaan Proses: Upaya untuk mengaktifkan kembali sanksi segera dalam keadaan ini, dengan mengabaikan fakta-fakta yang ada dan korespondensi sebelumnya, merupakan penyalahgunaan proses yang harus ditolak oleh komunitas internasional.

Dalam beberapa minggu terakhir, E3/Uni Eropa secara eksplisit mengesahkan, mendukung, dan secara aktif membantu agresi tak beralasan dan sembrono oleh rezim Israel dan selanjutnya AS – yang terjadi tepat di tengah negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika Serikat – terhadap fasilitas nuklir yang berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan daerah pemukiman, yang menyebabkan pembantaian banyak wanita dan anak-anak serta pembunuhan berdarah dingin terhadap ilmuwan dan komandan militer yang tidak bertugas. Tindakan-tindakan ini semuanya merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, dan para pemimpin E3 adalah kaki tangan dalam kejahatan perang ini. Tindakan dan pernyataan negara-negara E3, yang dijelaskan secara singkat di bawah ini, telah menjadikan mereka kaki tangan dalam kejahatan perang ini dan membuat setiap klaim itikad baik dan komitmen terhadap Resolusi Dewan Keamanan 2231 (2015) dan JCPOA tidak berdasar dan salah.

Pernyataan memalukan Kanselir Jerman, Mr. Merz, pada 17 Juni 2025, yang menyatakan bahwa "ini adalah pekerjaan kotor yang dilakukan Israel untuk kita semua," adalah pengakuan yang jelas atas kesalahan dan keterlibatan Jerman dan pemimpin E3 lainnya dalam tindakan agresi ini.

Demikian pula, Prancis dan Inggris, alih-alih mengutuk agresi rezim ini terhadap rakyat Iran, yang telah merenggut nyawa lebih dari 1000 orang antara 13 Juni dan 24 Juni 2025 saja, mendukung serangan tak beralasan terhadap Iran dengan mengklaim "hak Israel untuk membela diri." Negara-negara ini juga secara langsung membantu serangan rezim Israel dengan menyediakan senjata dan amunisi kepada agresor. Prancis secara eksplisit mengakui memberikan bantuan militer langsung kepada rezim ini, sebagaimana terbukti dalam pernyataan Menteri Pertahanan negara tersebut, Sébastien Lecornu, pada 25 Juni 2025, yang, dengan menyatakan bahwa Angkatan Udara Prancis telah menembak jatuh kurang dari sepuluh drone menggunakan jet tempur dan rudal permukaan-ke-udara, mengakui keterlibatan dalam membela agresor dan mencegah Iran menggunakan haknya untuk membela diri secara sah.

Pola bantuan material, dukungan publik, dan koordinasi operasional dengan serangan militer asing terhadap fasilitas yang berada di bawah pengawasan Iran ini melampaui keberpihakan diplomatik dan berarti keterlibatan langsung dalam agresi ilegal. Tindakan-tindakan ini tidak hanya menghancurkan sisa-sisa kredibilitas E3 sebagai peserta yang beritikad baik tetapi juga telah mengubah secara fundamental kondisi di mana JCPOA disimpulkan. Seluruh kerangka kerja kewajiban dan harapan timbal balik yang pernah menjadi fondasi perjanjian ini telah runtuh dengan keselarasan E3 dengan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk membongkar program nuklir damai Iran secara paksa melalui metode di luar hukum.

Bahkan Uni Eropa sebagai koordinator JCPOA juga telah melanggar kewajibannya dengan mempertanyakan hak-hak hukum Iran dan meminta "penghentian program nuklir Iran," sebagaimana dinyatakan oleh Kaja Kallas, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan pada 1 Juli 2025.

Pengakuan-pengakuan ini menjadikan E3 bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi dan kompensasi kepada Iran dan mencabut setiap dasar hukum, moral, atau politik bagi mereka untuk secara oportunistik mengaktifkan mekanisme penyelesaian sengketa. Faktanya, para pemimpin E3 harus dimintai pertanggungjawaban sebagai terdakwa kaki tangan kejahatan perang di pengadilan pidana internasional, bukan muncul di Dewan Keamanan PBB sebagai penggugat.

Pernyataan menjijikkan dari para Menteri Luar Negeri G7 – yang mencakup Menteri Luar Negeri E3 – pada 1 Juli 2025, yang menyatakan bahwa "kami… menyerukan Iran untuk menahan diri dari pembangunan kembali kegiatan pengayaan yang tidak dapat dibenarkan," dengan jelas menunjukkan bahwa E3, dengan menolak prinsip paling dasar dari JCPOA – yaitu pengayaan Iran – dan secara aktif berpartisipasi dalam perusakan berbahayanya melalui perang agresi tak beralasan tepat di tengah negosiasi diplomatik, secara efektif telah mengundurkan diri dari peran mereka sebagai peserta dalam JCPOA.

Tidak diragukan lagi ada alasan kuat yang mencabut E3/Uni Eropa dari setiap dasar itikad baik di bawah JCPOA dan Resolusi 2231, dan oleh karena itu mereka tidak berada dalam posisi hukum untuk secara tidak beralasan dan dengan itikad buruk yang jelas menggunakan mekanisme JCPOA. Berdasarkan ketentuan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), perjanjian ini menggambarkan anggotanya bukan sebagai "pihak" dalam pengertian perjanjian tradisional, tetapi sebagai "peserta." Gelar ini bukan hanya perbedaan semantik tetapi juga cerminan dari konsep fungsional. Partisipasi bukanlah status statis yang dicapai sekali dan untuk selamanya, tetapi kondisi dinamis yang tunduk pada komitmen berkelanjutan, kepatuhan dengan itikad baik, dan kepatuhan yang teguh pada tujuan dan maksud perjanjian. E3 – yang terdiri dari Prancis, Jerman, dan Inggris – dalam penyimpangan yang jelas dari persyaratan ini dalam beberapa tahun terakhir, dan terutama dalam beberapa bulan terakhir, telah mengambil posisi dan melakukan tindakan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan tanggung jawab dan kondisi yang diperlukan untuk peserta JCPOA.

Mengingat hal-hal di atas, jelaslah bahwa karena Iran telah secara sah dan definitif menyelesaikan proses DRM sesuai dengan paragraf 36, dan karena E3 sendiri telah gagal memenuhi kewajiban mereka setelah penarikan AS; secara aktif mendukung, berpartisipasi, dan bahkan secara eksplisit mengakui keterlibatan dalam agresi rezim Israel terhadap fasilitas nuklir yang dilindungi Iran; dan akhirnya, dengan menolak pilar-pilar dasar perjanjian dalam pernyataan terbaru mereka, mereka secara efektif telah menarik diri dari status partisipasi dalam JCPOA, setiap penggunaan mekanisme DRM oleh negara-negara ini tidak berdasar secara hukum, tidak bermoral secara etis, dan berbahaya secara politik, serta merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional itu sendiri.

Yang Terhormat,

E3 tidak dapat dan tidak boleh diizinkan untuk merusak kredibilitas Dewan Keamanan PBB dengan menyalahgunakan resolusi yang tidak mereka patuhi sendiri. Iran menyerukan Amerika Serikat dan E3/Uni Eropa – yang secara praktis telah meninggalkan setiap klaim atas status partisipasi dalam JCPOA – untuk menghentikan tindakan ilegal mereka, termasuk agresi terang-terangan – yang melanggar JCPOA dan hukum internasional – dan membayar ganti rugi atas kerugian jiwa dan materi yang parah yang ditimbulkan karena penarikan ilegal AS dan kegagalan E3/Uni Eropa dalam memenuhi kewajiban di bawah Resolusi 2231, bersama dengan partisipasi aktif mereka dalam tindakan agresi rezim Israel terhadap Iran. Setelah satu dekade itikad buruk dalam kegagalan untuk melaksanakan setiap kewajiban individu dan kolektif di bawah JCPOA dan Resolusi 2231, Amerika Serikat dan E3/Uni Eropa juga harus memberikan jaminan objektif kepada Iran dan komunitas internasional bahwa di masa depan mereka akan menahan diri dari tindakan ilegal dan sembrono semacam itu.

Republik Islam Iran, sambil membuktikan kemampuannya untuk mengalahkan setiap "pekerjaan kotor" yang ilusif, selalu siap untuk menanggapi diplomasi yang bermakna dengan itikad baik.

Saya akan sangat menghargai jika surat ini didistribusikan sebagai dokumen Majelis Umum dan Dewan Keamanan.

Yang Terhormat, terimalah hormat saya yang setinggi-tingginya.

Seyyed Abbas Araghchi Menteri Luar Negeri

Kepada: Yang Terhormat Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Yang Terhormat Asim Iftikhar Ahmad, Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Yang Terhormat Kaja Kallas, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan dan Koordinator Komisi Bersama JCPOA Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Terhormat