Penyerbuan Bersenjata Pasukan Pemerintahan Jolani ke Desa Mayoritas Syiah di Pinggiran Homs

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna - sumber-sumber lokal melaporkan serangan bersenjata oleh elemen-elemen yang berafiliasi dengan pemerintahan Jolani terhadap desa al-Mazra'ah di pinggiran barat provinsi Homs. Desa yang sebagian besar berpenduduk Syiah ini dalam beberapa jam terakhir telah menyaksikan bentrokan sengit, penembakan massal, dan suasana tegang.

Berdasarkan informasi yang diterima, dalam serangan ini satu orang mati syahid dan beberapa lainnya terluka. Kelompok penyerang juga menahan sejumlah besar pemuda Syiah di desa tersebut.

Saksi mata mengatakan bahwa suara tembakan senjata berat bergema di desa mayoritas Syiah al-Mazra'ah, dan dilaporkan ada adegan teriakan dan kepanikan wanita dan anak-anak yang berlindung di jalan-jalan. Kondisi keamanan di daerah tersebut digambarkan sangat kritis dan sejauh ini belum ada reaksi resmi dari pemerintahan Jolani mengenai hal ini.

Beberapa hari yang lalu, jenazah Syekh Rasul Shahoud, seorang ulama Syiah Suriah terkemuka, ditemukan di dalam mobil pribadinya di dekat kota Homs di Suriah barat, dengan bekas-bekas peluru. Menurut laporan ini, orang-orang bersenjata tak dikenal menembak langsung ke arahnya di dekat pos pemeriksaan yang berafiliasi dengan pasukan keamanan pemerintahan Jolani di sekitar kota Homs dan desa al-Mazra'ah - yang juga merupakan kampung halaman ulama ini. Desa al-Mazra'ah setelah pembunuhan ini, menyaksikan demonstrasi rakyat yang mengutuk pembunuhan tersebut.

Perlu dicatat bahwa provinsi Homs di Suriah tengah adalah salah satu pusat utama pemukiman Syiah di negara tersebut, dan sekitar delapan puluh ribu Syiah Suriah tinggal di kota Homs dan puluhan desa di sekitarnya. Sejumlah besar Syiah di provinsi Homs, setelah jatuhnya pemerintahan Assad, terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di Lebanon karena takut akan nyawa mereka.