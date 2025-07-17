Ayatullah Sistani Sampaikan Belasungkawa atas Gugurnya Warga Irak akibat Kebakaran di al-Kut

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah al-‘Uzhma Sayyid Ali Sistani menyampaikan belasungkawa atas gugurnya sejumlah warga Irak dalam insiden kebakaran di kota al-Kut. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan hari Kamis (16/7/2025), kantor Marja Agung Syiah tersebut menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga para korban yang gugur dalam musibah kebakaran tersebut.

Dalam pernyataan tersebut, beliau memohonkan rahmat Ilahi yang luas bagi para syuhada, kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan, dan kesembuhan segera bagi mereka yang terluka. Perlu diketahui bahwa sebelumnya Gubernur Provinsi Wasit telah mengumumkan tiga hari masa berkabung umum.