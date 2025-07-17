Laporan Associated Press tentang Rincian Kesepakatan Tiga Negara Eropa mengenai Iran

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna - menurut dua pejabat AS dan dua diplomat Eropa yang tidak ingin disebutkan namanya, duta besar dari tiga negara, Inggris, Prancis, dan Jerman, bertemu di markas perwakilan Jerman di PBB pada hari Selasa untuk membahas kemungkinan kesepakatan dengan Iran atau penerapan kembali sanksi terhadap negara tersebut.

Para pejabat AS juga mengatakan bahwa masalah ini dibahas dalam panggilan telepon pada hari Senin antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan menteri luar negeri ketiga negara tersebut.

Departemen Luar Negeri AS pada hari Selasa, setelah panggilan telepon ini, menyatakan bahwa keempatnya berbicara tentang memastikan Iran tidak memperoleh senjata nuklir.

Inggris, Prancis, dan Jerman adalah bagian dari perjanjian nuklir 2015 dengan Iran, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang menyebabkan pembatasan program nuklir Teheran sebagai imbalan atas pencabutan sanksi terhadap negara tersebut, sebuah perjanjian yang secara sepihak ditarik oleh Presiden AS Donald Trump pada masa jabatan pertamanya pada tahun 2018.

Troika Eropa, di bawah perjanjian ini, dapat mengembalikan sanksi PBB terhadap Iran dengan menggunakan klausul di dalamnya yang dikenal sebagai mekanisme snapback.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengklaim pada hari Selasa bahwa ketiga negara Eropa memiliki hak untuk menerapkan kembali sanksi.

Kementerian Luar Negeri Prancis dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels menyatakan: Barrot, mengenai Iran, menekankan prioritas untuk melanjutkan negosiasi guna menciptakan kerangka kerja jangka panjang untuk program nuklir Iran. Prancis, Jerman, dan Inggris, tanpa komitmen yang dapat diverifikasi dari Iran paling lambat hingga akhir Agustus, memiliki hak untuk menerapkan kembali sanksi PBB yang telah dicabut 10 tahun lalu.

Menurut laporan Associated Press, para diplomat tidak memberikan rincian kesepakatan yang dimaksud antara Troika Eropa.

Menteri Luar Negeri Iran Seyyed Abbas Araghchi dalam beberapa hari terakhir mengatakan bahwa Teheran akan menerima dimulainya kembali negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat jika dijamin tidak ada serangan lebih lanjut, setelah serangan Israel dan AS terhadap fasilitas nuklirnya.

Dia mengatakan bahwa harus ada "jaminan kuat bahwa tindakan semacam itu tidak akan terulang" dan menekankan bahwa "serangan terhadap fasilitas nuklir Iran telah membuat pencarian solusi menjadi lebih sulit dan rumit."

Rezim Zionis memulai serangan agresifnya terhadap Iran pada dini hari 13 Juni dengan dalih menghadapi ancaman nuklir Iran, sementara Teheran dan Washington sedang bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai program nuklir Iran dan sanksi terhadap negara tersebut. Amerika Serikat kemudian, beberapa hari setelah dimulainya perang dan bersama Israel, menargetkan tiga situs nuklir utama di Iran.