Baghaei: Barat Berupaya Membungkam Setiap Pengkritik Genosida Israel

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna - "Esmaeil Baghaei", juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, pada hari Rabu, melengkapi komentar "Josep Borrell", mantan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, yang mengkritik kelambanan Uni Eropa dalam menghadapi kejahatan rezim Zionis, dengan menulis pesan di jaringan media sosial X (Twitter).

Mantan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam pesannya menulis: "Dewan Uni Eropa kemarin tidak dapat membuat keputusan mengenai pelanggaran klausul hak asasi manusia dalam perjanjian kerja sama oleh Israel. Tetapi ini sendiri adalah sebuah keputusan: Eropa memutuskan untuk tidak menghukum kejahatan perang Israel yang terus-menerus dan membiarkan genosida di Gaza berlanjut tanpa henti."

Baghaei juga menulis dalam hal ini: "Dan ini sejalan dengan sanksi Amerika Serikat terhadap 'Francesca Albanese', pelapor khusus Palestina, untuk membungkam setiap pengkritik genosida dan kejahatan brutal Israel yang terus-menerus di Gaza dan Tepi Barat."