Reaksi Iraqchi terhadap Serangan Israel ke Suriah / Dunia Harus Bersatu untuk Mengakhiri Agresi Gila Ini

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna - "Seyyed Abbas Araghchi", Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, pada hari Rabu, menanggapi serangan besar-besaran rezim Zionis ke Suriah dengan menulis: "Sayangnya, ini benar-benar dapat diprediksi. Ibu kota berikutnya di mana?"

Teks lengkap pesannya di jaringan X (Twitter) dan terjemahannya adalah sebagai berikut:

Sayangnya, ini benar-benar dapat diprediksi. Ibu kota berikutnya di mana? Rezim Zionis yang brutal dan tidak terkendali tidak mengenal batas dan hanya memahami satu bahasa. Dunia, termasuk kawasan ini, harus bersatu untuk mengakhiri agresi gila ini. Iran mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Suriah dan akan selalu bersama rakyat Suriah.

