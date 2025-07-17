Jika rezim Zionis tidak tunduk dan berlutut, serta mampu membela diri, ia tidak akan mencari perlindungan kepada Amerika seperti ini

Menurut Kantor Berita AhlulBayt (AS) – Abna – Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam pagi ini, dalam pertemuan dengan Ketua dan pejabat tinggi peradilan serta kepala pengadilan di seluruh negeri, menganalisis karya besar bangsa Iran dalam perang yang baru-baru ini dipaksakan dan kegagalan perhitungan serta rencana penyerang. Beliau juga menyinggung persatuan besar bangsa Iran dengan segala perbedaan selera politik dan perbedaan bobot agama untuk membela Iran tercinta, serta menekankan: Tugas setiap orang adalah menjaga persatuan nasional ini.

Ayatollah Khamenei mengatakan: Pekerjaan besar rakyat dalam perang 12 hari itu adalah tentang tekad, kemauan, dan kepercayaan diri nasional, karena semangat dan kesiapan untuk menghadapi kekuatan seperti Amerika dan anjing peliharaannya, rezim Zionis, sangat berharga.

Beliau, merujuk pada memoar yang diterbitkan oleh agen-agen rezim Pahlavi yang bahkan dalam pertemuan rahasia dan pribadi pun tidak berani memprotes Amerika, mencatat: Iran telah mencapai titik di mana tidak hanya tidak takut pada Amerika, tetapi juga membuat Amerika takut, dan semangat serta tekad nasional inilah yang membuat Iran bangga dan mencapai cita-cita besarnya.

Pemimpin Revolusi, dengan menekankan bahwa baik teman maupun musuh harus tahu bahwa bangsa Iran tidak akan pernah hadir di medan perang sebagai pihak yang lemah, menambahkan: Kami memiliki semua alat yang diperlukan, seperti logika dan kekuatan militer, oleh karena itu, baik di medan diplomasi maupun militer, setiap kali kami masuk, dengan pertolongan ilahi, kami akan masuk dengan tangan penuh.

Ayatollah Khamenei menekankan: Meskipun kami menganggap rezim Zionis sebagai kanker dan Amerika sebagai penjahat karena mendukungnya, kami tidak mencari atau menyambut perang, meskipun setiap kali musuh menyerang, tanggapan kami sangat menghancurkan dan tegas.

Beliau menyebut alasan yang jelas atas tanggapan kuat dan tegas Iran kepada rezim Zionis adalah ketidakberdayaannya untuk meminta perlindungan kepada Amerika, dan mengatakan: Jika rezim Zionis tidak tunduk dan berlutut, dan mampu membela diri, ia tidak akan mencari perlindungan kepada Amerika seperti ini, tetapi ia memahami bahwa ia tidak mampu menghadapi Republik Islam.

Pemimpin Revolusi juga menyebut serangan balasan Iran terhadap serangan Amerika sebagai serangan yang sangat sensitif, dan menambahkan: Pusat yang diserang Iran adalah pusat Amerika yang sangat sensitif di wilayah tersebut, dan setiap kali sensor berita dihilangkan, akan jelas betapa besar pukulan yang telah diberikan Iran. Tentu saja, pukulan yang lebih besar dari ini juga dapat diberikan kepada Amerika dan pihak lain.

Ayatollah Khamenei menganggap munculnya masalah nasional dalam perang baru-baru ini sangat penting dan mencegah terwujudnya rencana musuh, dan menambahkan: Perhitungan dan rencana penyerang adalah bahwa dengan menyerang beberapa tokoh dan pusat sensitif Iran, sistem akan melemah, dan kemudian dengan membawa sel-sel tidur tentara bayaran mereka dari munafik dan royalis hingga preman dan penjahat, mereka dapat menyelesaikan urusan sistem dengan memprovokasi orang-orang dan membawa mereka ke jalanan.

Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam mencatat: Pada kenyataannya, justru kebalikannya dari rencana musuh yang terjadi, dan terbukti bahwa banyak perhitungan beberapa orang di bidang politik dan sejenisnya juga tidak benar.

Beliau, merujuk pada terungkapnya wajah, rencana, dan tujuan tersembunyi musuh penyerang kepada seluruh rakyat, mengatakan: Tuhan menggagalkan rencana mereka dan membawa rakyat untuk mendukung pemerintah dan sistem, dan rakyat, bertentangan dengan dugaan musuh, bangkit untuk mendukung sistem secara fisik dan finansial.

Pemimpin Revolusi menyebut berbicara dan berdiri bersama orang-orang dengan bobot agama yang sangat berbeda dan orientasi politik yang beragam bahkan bertentangan sebagai penyebab persatuan nasional yang besar, dan dengan menekankan perlunya menjaga persatuan besar ini, mengatakan: Semua orang, termasuk wartawan, hakim, pejabat pemerintah, ulama, dan imam Jumat, bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi persatuan nasional.

Beliau tidak menganggap adanya perbedaan selera politik dan bobot agama yang berbeda sebagai halangan untuk berdiri bersama dalam membela kebenaran bersama yaitu membela Iran tercinta dan sistem Islam, dan dalam menyatakan persyaratan menjaga persatuan nasional, mengatakan: Penjelasan dan penghapusan kesalahpahaman diperlukan, tetapi mengangkat masalah yang tidak perlu dan membahasnya serta membuat keributan tentang masalah kecil itu merugikan, dan bahkan pembatalan kesalahpahaman harus dilakukan dengan cara terbaik agar tidak menimbulkan masalah bagi negara.

Ayatollah Khamenei menganggap menyatakan kesetiaan kepada sistem dan mendukung kebijakan umum sebagai hal yang penting dan bermanfaat, dan menambahkan: Tetapi kita tidak boleh memperburuk perbedaan pendapat yang ada dan faksionalisme yang merugikan.

Beliau juga menyebut antusiasme dan kegembiraan umum masyarakat, terutama kaum muda, sebagai hal yang perlu dan baik, dan mengatakan: Tetapi ketidaksabaran dan menghentakkan kaki serta memprotes mengapa sesuatu tidak dilakukan, itu merugikan.

Pemimpin Revolusi dalam nasihat terakhirnya, dengan menekankan kelanjutan kegiatan lembaga-lembaga militer dan diplomatik yang bertanggung jawab dengan kuat dan dengan arah yang benar, mengatakan: Tentu saja, mereka harus memperhatikan arah karena, terutama di bidang diplomasi, arah sangat penting dan harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti.

Beliau, merujuk pada kemungkinan seseorang memprotes seorang pejabat dalam masalah militer atau diplomatik, menambahkan: Kami tidak mengatakan mereka tidak boleh menyampaikan protes mereka, tetapi protes dan kritik harus dilakukan dengan nada yang dapat diterima dan setelah penelitian dan informasi, karena kadang-kadang beberapa pernyataan dan protes yang tercermin di media disebabkan oleh ketidaktahuan.