Seorang Tentara Rezim Zionis Lainnya Bunuh Diri

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (AS) - ABNA - Surat kabar Haaretz melaporkan bunuh diri seorang tentara lain dari tentara rezim Zionis.

Surat kabar itu menulis: Seorang tentara anggota brigade lintas udara mencoba mengakhiri hidupnya dengan menembakkan peluru.

Tentara ini melakukan bunuh diri di salah satu pangkalan militer di selatan.

Sebelumnya pada hari Senin, sumber-sumber Zionis melaporkan bahwa seorang tentara tentara rezim Zionis telah bunuh diri di sebuah barak di utara wilayah pendudukan.

Sumber-sumber Zionis juga melaporkan pada hari Jumat: Mayat seorang tentara Israel berusia 30 tahun yang tewas tertembak ditemukan di daerah "Kfar Tappuah" di Tepi Barat.

Media Zionis "Hadashot LeLo Tsenzurah" telah menulis bahwa tentara ini bunuh diri.

Menurut sumber-sumber Zionis, sejak dimulainya perang melawan Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, 44 tentara Zionis telah bunuh diri karena gangguan mental dan psikologis yang disebabkan oleh perang.

