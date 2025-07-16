Yaman Menargetkan Posisi Zionis sebagai Tanggapan atas Kejahatan Israel yang Berlanjut

Menurut laporan dari Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - ABNA - Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan operasi drone serentak terhadap target Israel di wilayah pendudukan, menyatakan bahwa serangan ini dilakukan sebagai tanggapan atas kejahatan Israel yang berkelanjutan di Jalur Gaza.

Brigadir Jenderal Yahya Saree, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, mengumumkan dalam sebuah pernyataan video pada Selasa malam bahwa pasukan ini telah melakukan operasi militer bilateral dan serentak menggunakan tiga drone terhadap posisi Zionis.

Dia menjelaskan: Dua drone menargetkan target militer penting di wilayah Naqab, dan drone ketiga menyerang pelabuhan Eilat di selatan Palestina yang diduduki.

Saree menekankan keberhasilan operasi tersebut, menambahkan: Tindakan ini dilakukan sebagai tanggapan atas kejahatan berkelanjutan rezim Zionis terhadap rakyat Gaza yang tidak berdaya; di mana anak-anak dan wanita setiap hari menjadi korban pemboman dan rumah, tenda, serta infrastruktur kemanusiaan dihancurkan.

Dia melanjutkan: Diamnya komunitas internasional dalam menghadapi genosida ini hanya akan mendorong rezim pendudukan untuk melaksanakan rencana ekspansionisnya.

Saree juga menekankan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman sedang memenuhi tugas agama, moral, dan sejarah mereka, dan operasi akan terus berlanjut sampai agresi dan pengepungan Gaza sepenuhnya berhenti.

