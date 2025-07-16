Jika Rezim Zionis Mampu Bertahan, Mereka Takkan Berlindung di Balik Amerika

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam pertemuan dengan pejabat tinggi lembaga kehakiman Iran, Ayatullah al-Udzma Sayyid Ali Khamenei menegaskan bahwa jika rezim Zionis benar-benar kuat dan mampu bertahan, mereka tidak akan memohon bantuan kepada Amerika.

Beliau menyebut, Iran tidak pernah memulai perang, namun akan merespons keras setiap agresi, dan menegaskan bahwa Zionis adalah tumor kanker dan AS adalah pendukung kejahatan global. “Serangan balasan Iran terhadap posisi militer AS di kawasan adalah serangan yang sangat sensitif dan menentukan, dan ketika sensor berita diangkat, dunia akan menyadari besarnya dampak serangan tersebut,” tegas beliau.

Ayatullah Khamenei menyebut perang 12 hari baru-baru ini sebagai manifestasi tekad nasional, yang menggagalkan perhitungan musuh untuk melemahkan Iran melalui serangan terbatas dan penghasutan kerusuhan internal. “Mereka ingin menjatuhkan sistem dengan mengaktifkan sel-sel tidur dari kelompok munafik dan perusuh. Tapi justru rakyat bersatu dan mendukung negara.” Tegasnya.

Pemimpin Revolusi Islam Iran ini juga menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan nasional meski ada perbedaan pandangan politik dan keagamaan. Ia berkata, “Setiap pihak – baik jurnalis, hakim, pejabat negara, hingga imam jumat – bertanggung jawab menjaga persatuan ini. Kita harus menjelaskan dengan tepat tanpa memperbesar isu kecil yang merugikan negara.”

Terkait lembaga kehakiman, beliau menekankan bahwa kepercayaan publik adalah hasil utama dari semua upaya, dan penyelesaian masalah hukum harus menjadi harapan semua rakyat, bahkan di pelosok. “Kejahatan perang rezim Zionis dalam konflik terakhir harus dikejar secara hukum, baik di pengadilan internasional maupun domestik, dengan cermat dan penuh kewaspadaan.” Tegasnya.

Di akhir, Ayatullah Khamenei mengutip ayat Qur'an «وَ لَیَنصُرَنَّ اللهُ مَن یَنصُرُه» dan menyatakan bahwa pertolongan Tuhan dijanjikan bagi mereka yang membela agama-Nya, dan kemenangan bangsa Iran di bawah panji Islam adalah kepastian ilahi.