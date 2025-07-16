Pelapor Khusus PBB: Dunia Harus Hentikan Genosida di Gaza

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (AS) - ABNA - Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Palestina, pada Rabu pagi sekali lagi menyerukan agar rezim Zionis dipaksa untuk mengakhiri perang di Gaza.

Albanese menyatakan dalam sebuah pernyataan: "Ekonomi Israel dirancang untuk melanggengkan pendudukan dan mengubahnya menjadi genosida. Negara-negara dan sektor swasta harus meninjau dan menangguhkan hubungan mereka dengan Israel."

Saluran "Al Jazeera" mengutipnya mengatakan: "Sudah waktunya bagi dunia untuk bertindak menghentikan genosida di Gaza."

