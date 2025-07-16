Ayatullah Khamenei Adalah Panglima Tak Terkalahkan dan Pahlawan Umat Islam

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mufti Golzar Ahmad Naeemi, anggota Komisi Nasional Minoritas Agama Pakistan, menyebut Ayatullah al-Udzma Sayyid Ali Khamenei sebagai pahlawan besar dunia Islam dan panglima tak terkalahkan umat Muslim di era modern.Dalam pernyataannya, Mufti Naeemi menyebut bahwa kepemimpinan Ayatullah Khamenei tidak hanya diakui oleh rakyat Iran, tetapi oleh seluruh umat Islam. Menurutnya, generasi muda Muslim telah mengakui beliau sebagai sosok "pahlawan Islam sejati", dan pidato-pidato beliau kini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa.

“Beliau bukan hanya pemikir, tapi pemimpin perlawanan yang aktif dan berpengaruh dalam menyatukan umat. Beliau menyebut perpecahan Sunni-Syiah sebagai konspirasi musuh, dan selalu mengajak pada persatuan menghadapi Zionisme, AS, dan Eropa.” Ungkapnya.

Mufti Naeemi juga menekankan sikap berani Ayatullah Khamenei dalam membela Palestina: “Beliau menyebut Israel sebagai sel kanker yang akan segera dicabut. Tidak seperti negara-negara Arab yang mendukung solusi dua negara, Ayatullah Khamenei menolak itu dan menegaskan bahwa Palestina adalah milik rakyatnya dari sungai hingga laut.”

Ia menambahkan bahwa kemenangan kelompok perlawanan dalam perang 12 hari melawan Israel pada Juni 2025 adalah buah dari komando strategis Ayatullah Khamenei. Menurutnya, Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan beliau telah membentuk front kuat melawan Zionisme bersama Hamas, Hizbullah, Jihad Islam, dan Ansarullah.

“Sementara banyak negara Islam tunduk pada AS dan mendukung normalisasi, hanya Ayatullah Khamenei yang tegas menyebut itu sebagai pengkhianatan besar. Beliau menyebut para syuhada Palestina sebagai syuhada Islam.” Tambahnya.

Mufti Naeemi menutup dengan pernyataan: “Ayatullah Khamenei adalah warisan spiritual Revolusi Islam, pelindung tertindas di Palestina, Yaman, dan Kashmir. Rencana pembunuhan terhadap beliau hari ini adalah bukti bahwa beliau adalah penghalang utama proyek kolonial AS dan Israel. Membela beliau berarti membela Palestina dan umat Islam seluruhnya.”