Seorang Menteri Zionis Menyerukan Pembunuhan Al-Joulani

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (AS) - ABNA - "Amichai Chikli," Menteri Urusan Yahudi di Luar Wilayah Pendudukan, menyerukan pembunuhan "Abu Mohammad al-Joulani," kepala pemerintahan transisi di Suriah, menggambarkannya sebagai teroris, pembunuh, dan biadab.

Ia mengatakan: "Kita tidak bisa tetap acuh tak acuh terhadap rezim teroris Islamis-Nazi yang terdiri dari anggota Al-Qaeda yang berjas."

Menteri tersebut, menyerang kepala sementara Suriah, mengatakan: "Ahmed al-Shara adalah teroris dan lebih baik kita menyingkirkannya sekarang."

Ia mengatakan: "Kita sekarang menyaksikan pembantaian dan penghinaan terhadap Druze dan rezim teroris di Suriah harus diperangi."

"Bezalel Smotrich," Menteri Keuangan rezim Zionis, juga mengatakan: "Pembantaian biadab yang dilakukan oleh rezim Abu Mohammad al-Joulani terhadap Druze di Suriah selatan membuktikan bahwa mereka adalah dan selalu menjadi Islamis ekstremis yang kejam dan brutal."

Smotrich menambahkan: "Pemerintah Israel tidak bisa mundur dari zona penyangga dan Gunung Hermon yang kita butuhkan untuk melindungi permukiman di Dataran Tinggi Golan, dan akan terus melindungi Druze di Suriah selatan dengan sekuat tenaga."

Sebelumnya, kantor berita resmi Suriah (SANA) melaporkan bahwa serangan udara Israel di provinsi Sweida telah mengakibatkan kematian beberapa anggota pasukan keamanan dan tentara pemerintah sementara Suriah.

Tentara pendudukan rezim Zionis dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa atas perintah perdana menteri dan menteri perang, mereka telah menyerang kendaraan militer tentara Suriah di Sweida.

Serangan rezim Zionis ke Sweida bertepatan dengan masuknya pasukan tentara dan Kementerian Dalam Negeri pemerintah sementara Suriah ke pusat provinsi ini untuk memulihkan keamanan setelah bentrokan bersenjata antara kelompok Druze dan Badui yang mengakibatkan puluhan orang tewas dan terluka.

Sebagian besar pemimpin Druze di Suriah sebelumnya telah menolak intervensi asing apa pun di negara tersebut.