Pemboman Suriah Selatan oleh Jet Tempur Rezim Zionis

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (AS) - ABNA - Jet tempur rezim Zionis melanjutkan serangan udaranya ke Suriah selatan.

Jet tempur tentara rezim Zionis membombardir daerah Al-Shaqrawiyah di sekitar kota Suwayda.

Sebuah konvoi militer pemerintah sementara Suriah yang sedang bergerak dari Damaskus menuju provinsi Suwayda juga menjadi sasaran pemboman.

Beberapa media lokal juga melaporkan penargetan beberapa kendaraan yang membawa peluncur roket Grad di barat Suwayda.

Media Suriah melaporkan kesiagaan maksimum pasukan yang berafiliasi dengan pemerintah sementara Suriah di Damaskus dan pendirian pos pemeriksaan di sekitar lingkungan lama ibu kota.

