Senjata Ekonomi dalam Perang Melawan Hizbullah Lebanon / Mengapa Israel Takut pada Lembaga Pinjaman?

Menurut laporan dari Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - ABNA - Dalam bayang-bayang agresi berkelanjutan rezim Zionis terhadap Lebanon dan di tengah-tengah upaya Washington dan Tel Aviv untuk melemahkan Hizbullah, salah satu tujuan utama musuh adalah memutus sumber keuangan gerakan perlawanan ini.

Dalam kerangka ini, fokus yang kuat telah ditempatkan pada melemahkan lembaga pinjaman Al-Qard Al-Hasan sebagai lengan keuangan Hizbullah; sebuah lembaga yang selama dua dekade terakhir telah menjadi sumber keuangan yang dapat diandalkan bagi puluhan ribu warga Lebanon dan memainkan peran penting dalam pengelolaan ekonomi daerah-daerah yang mendukung perlawanan.

Ibrahim Al-Amin, pemimpin redaksi surat kabar Lebanon Al-Akhbar, yang dikenal dekat dengan Hizbullah Lebanon, dalam catatan berikut membahas perang ekonomi rezim Zionis terhadap perlawanan Islam Lebanon:

Selama agresi besar-besaran Israel terhadap Lebanon musim gugur lalu, musuh Zionis menargetkan beberapa lokasi di pinggiran selatan Beirut, mengklaim bahwa tempat-tempat ini adalah tempat penyimpanan uang Hizbullah.

Serangan-serangan ini disertai dengan propaganda media oleh beberapa jurnalis Lebanon yang mengklaim bahwa di bawah gedung Rumah Sakit Al-Sahel, ada sebuah ruangan yang diperkuat dengan brankas milik Hizbullah.

Selama perang ini, Israel membunuh beberapa individu yang bertanggung jawab dalam perlawanan, yang mereka sebut sebagai mata rantai transfer keuangan. Misalnya, pada April 2024, pasukan intelijen Israel menjebak dan membunuh Mohammad Ibrahim Sarour, seorang penukar uang Lebanon, di sebuah vila di daerah Beit Mery. Musuh mengklaim bahwa ia memainkan peran kunci dalam mentransfer uang dari Iran dan Hizbullah ke perlawanan Palestina.

Pada hari terakhir agresi baru-baru ini dan hanya beberapa jam sebelum gencatan senjata pada 27 November, drone Israel membom kantor penukaran uang di daerah Ras Beirut dengan dalih mentransfer uang ke Hizbullah.

Dua minggu lalu, serangan udara musuh terhadap sebuah kendaraan di Lebanon selatan menyebabkan kematian seorang penukar uang dan kedua putranya dengan dalih kegiatan keuangan untuk perlawanan.

Selama enam bulan terakhir, Bandara Beirut telah menjadi tempat kehadiran terus-menerus tim-tim untuk memeriksa koper penumpang yang tiba di Lebanon dari Iran, Irak, Afrika, atau negara-negara lain. Israel, melalui Amerika, telah menekan pejabat Lebanon, mengklaim bahwa uang ini adalah untuk Hizbullah.

Amerika selama bertahun-tahun telah menuduh setiap individu yang mereka masukkan ke dalam daftar sanksi melakukan kerja sama keuangan dengan Hizbullah atau korupsi. Menurut arsip keamanan resmi, musuh telah merekrut individu-individu yang memiliki akses ke informasi kepemilikan properti; hal yang sama yang sebelumnya juga dilakukan oleh beberapa bank Lebanon atas permintaan Amerika.

Tekanan telah menyebabkan bank-bank besar dan kecil menutup rekening pegawai pemerintah, profesor universitas, dan individu-individu terkenal hanya karena keanggotaan atau kedekatan mereka dengan Hizbullah, bahkan tanpa permintaan resmi.

Sementara itu, lembaga Al-Qard Al-Hasan selalu menjadi salah satu poros diskusi antara pejabat Amerika/Eropa dengan lembaga keuangan Lebanon. Awalnya mereka menyebutnya sebagai lengan keuangan Hizbullah, kemudian menuduhnya melakukan pencucian uang dan menarik uang ilegal.

Padahal semua orang tahu bahwa lembaga ini bukan bank, tidak terkait dengan sistem perbankan Lebanon, dan hanyalah lembaga keuangan rakyat yang telah berkembang dalam dua dekade terakhir dan menarik dukungan rakyat.

Syahid Sayyid Hassan Nasrallah juga dalam salah satu pidatonya mengajak masyarakat untuk mendukung lembaga ini, dan kepercayaan terhadapnya begitu tinggi sehingga tidak ada yang khawatir kehilangan investasinya.

Di tengah perang baru-baru ini, Israel membombardir pusat-pusat lembaga Al-Qard Al-Hasan di sebagian besar wilayah Lebanon dan berusaha membuat hubungan masyarakat dengan lembaga ini tampak berbahaya. Namun tidak ada keluhan dari pelanggan, dan lembaga tersebut, sebagai tindakan pencegahan, menawarkan pembayaran tunai kepada sebagian besar deposan.

Puluhan juta dolar dikembalikan kepada pelanggan, dan banyak yang setelah perang berhenti, kembali menyetor uang mereka. Bahkan sejumlah orang menyatakan solidaritas dengan lembaga tersebut dan memutuskan untuk tidak menarik uang mereka.

Semua pelaku keuangan di Lebanon tahu bahwa tidak ada aktivitas yang dilakukan tanpa persetujuan deposan. Hizbullah juga melalui lembaga ini, selama perang, telah membayar hampir satu miliar dolar untuk membantu para pengungsi, membangun kembali rumah, dan menyewa rumah baru; jumlah yang bahkan pemerintah Lebanon tidak mampu melaksanakannya dengan sukses.

Kenyataannya sederhana: mereka yang ingin menghancurkan senjata perlawanan, pertama-tama menargetkan sumber keuangannya. Bank Sentral Lebanon, dengan rekam jejak yang cemerlang dalam melaksanakan perintah Amerika, juga telah mengambil langkah ini.

Tindakan Karim Said, kepala Bank Sentral Lebanon baru-baru ini, juga tidak terlepas dari posisi masa lalunya yang menentang Hizbullah; karena ia adalah pendukung penghapusan total perlawanan dan bukan hanya sumber keuangannya.

Dokumen Morgan Ortagus yang dikirimkan kepada tiga presiden Lebanon dan masih teronggok di meja mereka, salah satu klausulnya adalah kewajiban untuk bertindak melawan lembaga Al-Qard Al-Hasan, dan klausul ini sekarang sedang dilaksanakan.

Namun, bertentangan dengan dugaan musuh, tekanan ini tidak akan menyebabkan keruntuhan maupun mengurangi dukungan rakyat terhadap perlawanan. Sebaliknya, setiap hari, alasan-alasan baru diberikan kepada rakyat Lebanon untuk mengetahui bahwa senjata perlawanan adalah bagian integral dari keberadaan mereka dan bukan hanya sarana pertahanan terhadap musuh.