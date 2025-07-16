Serangan Rudal Brigade Al-Qassam ke Posisi Rezim Zionis

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (AS) - ABNA - Brigade Al-Qassam mengumumkan: Pasukan perlawanan menargetkan posisi musuh Zionis di Jalur Gaza dengan 2 rudal balistik.

Serangan ini dilakukan dengan dua rudal "Al-Yassin 105" di utara Khan Younis, di selatan Jalur Gaza.

Dalam serangan ini, sebuah kendaraan pengangkut personel lapis baja Israel "Namer" terkena rudal di dekat Masjid Al-Katiba di daerah Al-Sater Barat.

Kelompok perlawanan di Gaza menargetkan pasukan pendudukan Israel dan konvoi logistik mereka di berbagai front.

Kemarin, Saraya Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, mengeluarkan pernyataan yang merinci beberapa operasi gabungan yang berhasil dengan rekan-rekan mereka di Brigade Al-Qassam Hamas terhadap target militer rezim Zionis di timur Gaza.

