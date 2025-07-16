Ayatollah Khamenei, Pemimpin Tak Terkalahkan Umat Islam dan Pahlawan Islam

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (AS) - ABNA - Mufti Gulzar Ahmad Naeemi, anggota Komisi Nasional Minoritas Beragama Pakistan, kepala Jamaat Ahl-e-Haram, dan direktur Madrasah Naeemia Islamabad, menyatakan: "Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, adalah salah satu pemimpin terbesar umat Islam di era kontemporer. Saat ini, tidak ada pemimpin dalam umat Islam yang mencapai keberanian, keberanian, dan keteguhan beliau. Beliau telah memainkan peran yang tak tertandingi dalam menjaga, membela, dan ketabahan umat Muslim. Beliau juga memiliki peran yang efektif, menonjol, dan historis dalam isu kebebasan Palestina."

Ia menambahkan: "Beliau bukan hanya seorang pemimpin teoretis, tetapi dikenal sebagai pemimpin perlawanan dan pragmatis di tingkat global. Ayatollah Khamenei telah memainkan peran kunci dalam persatuan umat dan kebangkitan Islam, dan selalu menekankan perlunya persatuan Muslim. Beliau menganggap perbedaan Sunni dan Syiah sebagai konspirasi musuh-musuh Islam dan dalam pidatonya berulang kali mengajak umat Islam untuk bersatu dan berpadu melawan Zionisme, Amerika, dan Eropa."

Mufti Sunni Pakistan melanjutkan: "Pemimpin Tertinggi menganggap tanah Palestina sebagai jantung umat Islam dan memperkenalkan masalah Palestina sebagai masalah sentral umat Muslim. Beliau setiap tahun mengajak umat Muslim dunia untuk mengadakan Hari Quds Sedunia."

Naeemi menyatakan bahwa posisi Ayatollah Khamenei terhadap rezim Zionis selalu berani dan lugas, menambahkan: "Beliau menganggap rezim Zionis sebagai kanker di tubuh umat Islam yang akan segera diberantas. Berbeda dengan beberapa negara Islam dan kekuatan Barat yang percaya pada solusi dua negara untuk Palestina, Pemimpin Revolusi selalu menolak solusi ini dan menekankan bahwa Palestina dari sungai hingga laut adalah milik rakyat Palestina. Selama kepemimpinan beliau, Republik Islam Iran, dengan dukungan penuh dari kelompok-kelompok perlawanan seperti Hamas, Hizbullah, Jihad Islam, dan Ansarullah Yaman, membentuk front yang kuat melawan Zionisme. Front ini telah melemahkan Israel dari dalam."

Menurut Mufti Naeemi, Perang Dua Belas Hari pada Juni 2025, yang disertai dengan kekalahan telak Israel, adalah hasil dari bimbingan dan komando tak tertandingi Ayatollah Khamenei. Dengan kepemimpinan yang kuat dan meyakinkan, beliau tidak hanya mengelola militer tetapi juga menjaga persatuan dan ketenangan nasional. Kemenangan ini adalah bukti jelas kebesaran kepemimpinan beliau.

Mufti terkemuka Pakistan mengatakan: "Sementara sebagian besar negara-negara Islam telah tunduk kepada Amerika dan mendukung 'Kesepakatan Abraham', hanya Ayatollah Khamenei yang secara terang-terangan berdiri melawan Israel dan menganggap normalisasi hubungan sebagai 'pengkhianatan besar'. Beliau mendukung kelompok-kelompok perlawanan Palestina dan menyebut para syahid mereka sebagai 'syahid Islam'."

Hari ini, dunia Islam telah mengakui kepemimpinan beliau tidak hanya untuk Iran, tetapi untuk seluruh umat Islam. Pidato dan pernyataan beliau telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan generasi muda Muslim telah menerima beliau sebagai 'pahlawan Islam'.

Ia menyatakan: "Beliau adalah pewaris spiritual Revolusi Islam dan mendukung kaum tertindas di seluruh dunia Islam, termasuk Palestina, Kashmir, dan Yaman."

Mufti Gulzar Naeemi menekankan: "Hari ini, rencana pembunuhan Pemimpin Tertinggi juga menjadi agenda musuh-musuh karena alasan ini, karena beliau adalah penghalang yang kuat terhadap proyek kolonial Amerika dan Israel. Serangan terhadap beliau bukan hanya serangan terhadap Iran, tetapi serangan terhadap Palestina, Gaza, dan seluruh umat Islam."

Akhirnya, Mufti Naeemi berkata: "Mendukung Pemimpin Tertinggi adalah mendukung Palestina. Diam di hadapan ancaman Israel adalah pengkhianatan itu sendiri."