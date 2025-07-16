Reaksi Kementerian Luar Negeri terhadap Penahanan Warga Iran yang Tinggal di Amerika Serikat

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (AS) - ABNA - Alireza Hashemi Raja, Direktur Jenderal Urusan Warga Iran di Luar Negeri Kementerian Luar Negeri negara kita, mengecam keras tindakan tidak sah pemerintah AS baru-baru ini dalam penahanan massal warga Iran yang tinggal di AS dan perlakuan tidak manusiawi terhadap mereka.

Hashemi Raja menyatakan: "Tindakan AS ini, yang dilakukan setelah dukungan dan campur tangan negara ini terhadap agresi militer dan tidak sah rezim Zionis terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Iran, jelas bertentangan dengan standar hukum internasional konvensional."

Ia menambahkan, dengan mengungkapkan keprihatinan serius atas tindakan pemerintah AS: "Berdasarkan laporan yang diterima, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) sebagai pembuat kebijakan dan Kantor Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) sebagai pelaksana, telah memulai penerapan kebijakan dan tindakan keras serta melakukan operasi penegakan hukum dan keamanan yang luas terhadap warga Iran yang tinggal di AS. Situasi ini telah menimbulkan kekhawatiran yang meningkat dan serius bagi keluarga warga Iran yang ditahan."

Dengan mengutip Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963, ia mengingatkan tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah AS untuk memfasilitasi akses konsuler bagi warga negara Iran sesingkat mungkin untuk Kantor Perwalian Kepentingan Republik Islam Iran di Washington, dan menambahkan: "Meskipun ada tindak lanjut konsuler awal, kami belum menerima penjelasan yang memuaskan mengenai alasan penahanan warga negara ini. Sambil menganggap tidak dapat diterima perilaku represif dan tidak manusiawi terhadap kelompok warga Iran yang tinggal di AS ini, kami menuntut penghormatan terhadap hak-hak mereka dan pengumuman segera identitas mereka, serta fasilitasi akses konsuler untuk memberikan layanan yang diperlukan kepada mereka."

Direktur Jenderal Urusan Warga Iran di Luar Negeri menyatakan: "Mencabut hak ratusan orang untuk tinggal di negara lain, semata-mata berdasarkan kebangsaan atau agama mereka, adalah contoh diskriminasi rasial dan rasisme sistemik dalam pemerintahan AS, dan melanggar norma-norma internasional di bidang hak asasi manusia, terutama prinsip non-diskriminasi dan hak asasi manusia mendasar. Hal ini tentu saja akan menimbulkan tanggung jawab internasional bagi pemerintah AS."

Hashemi Raja, menekankan dukungan tegas Republik Islam Iran terhadap hak-hak warganya, mengatakan: "Kami tidak akan lalai dalam mengambil tindakan apa pun untuk melindungi hak-hak warga Iran terhadap dampak dan konsekuensi yang timbul dari keputusan diskriminatif pemerintah AS, dan jika ada warga negara kami yang ditahan di AS ingin kembali ke tanah air mereka, mereka akan menerima dukungan dan bantuan penuh dari pemerintah Republik Islam Iran."