Pekerja Pelabuhan di Yunani Mencegah Pengiriman Barang ke Rezim Zionis

Menurut Kantor Berita Ahlulbait (ABNA), para pekerja di Pelabuhan Piraeus, Yunani, pada hari Senin mencegah pembongkaran kiriman baja militer yang ditujukan ke wilayah pendudukan.

Dalam sebuah demonstrasi yang diadakan di dermaga 2 dan 3 pelabuhan tersebut, anggota serikat pekerja yang juga didampingi oleh aktivis pro-Palestina, kelompok-kelompok kiri, dan anggota parlemen dari Partai Komunis Yunani (KKE), menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan pelabuhan ini menjadi basis dukungan bagi pembantaian warga Palestina oleh rezim Zionis.

Markos Bekris, Ketua Serikat Pekerja Pelabuhan Yunani, mengatakan: "Kami tidak akan membiarkan pelabuhan ini menjadi basis bagi Amerika Serikat, NATO, atau Uni Eropa. Tujuan kami adalah secara praktis mencegah pembongkaran kargo dan mencegah pengangkutan muatan mematikan ini ke Israel. Kami tidak akan mengotori tangan kami dengan darah, kami tidak akan menjadi kaki tangan dan sekaligus menjadi target balas dendam."