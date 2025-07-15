Jalan Kaki Arbain Dimulai dari Titik Terjauh Irak

Menurut Kantor Berita Ahlulbait (ABNA), jalan kaki Arbain Husaini pada tahun 1447 Hijriah telah dimulai dari daerah Ras al-Bishah di titik terjauh Irak, yaitu Fao, menuju Karbala.

Para peziarah Arbain Husaini memulai perjalanan mereka menuju kiblat para merdeka di bawah terik matahari dan cuaca yang sangat panas.

Jarak dari Ras al-Bishah ke Karbala lebih dari 600 kilometer, dan suhu udara saat ini lebih dari 50 derajat Celcius. Namun demikian, para peziarah berjalan kaki untuk berpartisipasi dalam upacara Arbain Husaini di Karbala.

Perlu dicatat, jalan kaki atau pawai Arbain adalah salah satu ritual Syiah yang diadakan pada hari-hari menjelang 20 Safar (Arbain Husaini) menuju Karbala dengan tujuan ziarah Arbain. Jalan kaki ini dilakukan dari berbagai titik di Irak dan beberapa kota di Iran, dan di sepanjang rute pawai, terdapat tempat-tempat untuk menjamu para peziarah yang disebut mokeb.