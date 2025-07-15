3 Tentara Rezim Zionis Tewas dalam Dua Operasi Perlawanan di Gaza

Menurut Kantor Berita Ahlulbait (ABNA), sumber berita rezim Zionis hari Senin melaporkan terjadinya insiden keamanan di dua wilayah Jalur Gaza, salah satunya di timur Kota Gaza dan yang lainnya di Khan Younis, selatan Jalur tersebut.

Dalam beberapa pekan terakhir, operasi sukses dan penyergapan mematikan oleh perlawanan Palestina terhadap militer musuh Zionis telah meningkat.

Kemarin, salah satu media rezim Zionis, mengutip sumber keamanan rezim tersebut, mengakui operasi sukses perlawanan Palestina dan menambahkan bahwa Hamas telah mencapai taktik baru dalam bentrokan dan menyebutnya sebagai tantangan besar dan berisiko tinggi bagi tentara Israel.

Media rezim Zionis, di bawah sensor ketat, hari ini juga melaporkan kematian tiga tentara dan luka-luka beberapa tentara lainnya dalam bentrokan hari ini di Jalur Gaza.

Media tersebut melaporkan bahwa di Khan Younis, selatan Jalur Gaza, tentara rezim Israel menjadi sasaran roket anti-tank.

Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, mengumumkan bahwa para pejuang brigade tersebut menargetkan pengangkut personel militer rezim Zionis jenis Namer (Harimau), yang di dalamnya terdapat seorang tentara Zionis, dengan roket "Yasin 105" di dekat persimpangan Jalan Kelima di utara kota Khan Younis di selatan Jalur Gaza.

Pernyataan Brigade Al-Qassam menyebutkan bahwa helikopter rezim Zionis mendarat di daerah tersebut untuk mengangkut pasukan mereka.