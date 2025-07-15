Al-Sudani: Iran Memiliki Keinginan Serius untuk Kesepakatan Karena Tidak Mencari Senjata Nuklir

Menurut Kantor Berita Internasional Ahlulbait (ABNA), "Mohammed Shia' al-Sudani," Perdana Menteri Irak, dalam wawancara dengan surat kabar "Asharq Al-Awsat," menjelaskan tentang keseimbangan baru di wilayah tersebut: "Setelah peristiwa 7 Oktober dan apa yang terjadi selanjutnya dalam bentuk agresi terhadap Lebanon, perubahan yang terjadi di Suriah, dan kemudian agresi terhadap Iran, spekulasi tentang masa depan wilayah di bawah bayang-bayang perkembangan yang terus berlanjut ini telah menonjol. Agresi terhadap Gaza dan Lebanon masih berlanjut, pembicaraan tentang pengaturan situasi di Gaza sedang berlangsung, serta penetrasi Israel ke Suriah terus berlanjut. Kami juga berbicara tentang gencatan senjata antara Israel dan Iran, oleh karena itu kami tidak menghadapi jalur politik yang stabil untuk membentuk wilayah, keseimbangan, dan hubungannya."

Mengenai reaksinya setelah dimulainya serangan rezim Zionis terhadap Iran, ia menyatakan: "Semua orang mengharapkan eskalasi ketegangan dan perang serta serangan balasan. Persepsi ini ada di semua negara di wilayah tersebut, dan Irak juga merupakan bagian dari wilayah tersebut. Setelah dimulainya agresi Israel terhadap Iran, yang juga melibatkan pelanggaran wilayah udara Irak, peristiwa penting ini akan melibatkan Irak dalam perang ini dan agresi terhadap negara tetangga, dan ini bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip politik kami yang tidak mengizinkan pihak atau negara mana pun untuk menggunakan wilayah udara atau tanah Irak sebagai pangkalan agresi terhadap pihak lain."

Al-Sudani melanjutkan: "Kami harus membuktikan penolakan kami di tingkat diplomatik internasional, oleh karena itu kami mengajukan keluhan ke Dewan Keamanan PBB dan melakukan kontak untuk mendukung posisi ini sehubungan dengan pelanggaran ini. Kami juga mengutuk agresi terhadap negara tetangga, dengan dalih perang preventif atau tindakan pendahuluan, padahal ini adalah agresi yang jelas terhadap negara berdaulat merdeka dan anggota PBB."

Dia menjelaskan: "Bagian terpenting dari masalah ini adalah bagaimana menjaga keamanan internal, posisi politik, dan posisi nasional kami sehubungan dengan krisis ini, dan alhamdulillah kami berhasil dalam hal ini; dengan mengkristalisasikan posisi nasional yang terpadu yang menolak agresi dan pelanggaran kedaulatan dan wilayah udara Irak dan mendukung posisi pemerintah untuk menjaga kepentingan Irak dan rakyat Irak, serta menjaga Irak agar tidak tergelincir ke dalam perang ini. Posisi ini sangat penting di tingkat internal."

Tidak Ada Permintaan dari Iran

Perdana Menteri Irak, menjawab pertanyaan "Apa yang diminta Iran dari Irak selama perang?" mengatakan: "Tidak ada permintaan yang diajukan. Sebaliknya, Irak yang mengambil inisiatif untuk menjelaskan posisinya dan risiko situasi ini serta menyampaikan pesan antara berbagai pihak untuk menghentikan perang ini dan kembali ke negosiasi. Kami memiliki komunikasi berkelanjutan dengan kepresidenan dan semua saluran terkait di Iran. Ini adalah proses yang berkelanjutan. Negosiasi sedang berlangsung yang seharusnya diadakan pada hari Minggu, tetapi serangan pada Jumat pagi terjadi."

Dia menambahkan: "Pendekatan Irak adalah mendorong para pihak untuk kembali ke meja perundingan dan menghentikan perang. Pandangan Iran adalah bagaimana mungkin kembali ke negosiasi sementara agresi masih berlanjut? Pembicaraan dan kontak kami dengan negara-negara di wilayah tersebut dan Amerika Serikat berpusat pada fakta bahwa Iran siap untuk duduk di meja perundingan dengan syarat agresi dihentikan. Ini adalah posisi positif Iran pada jam-jam pertama dimulainya agresi."

Al-Sudani dalam wawancara ini, mengenai masalah "apakah ia khawatir akan terjadinya babak baru ketegangan antara Iran dan rezim Zionis?", menjelaskan: "Ya; karena semua orang tahu bahwa Netanyahu tidak mematuhi gencatan senjata apa pun, baik di Gaza maupun di Lebanon. Wajar jika ia mungkin melakukan agresi lebih lanjut terhadap Iran. Kebijakan, metode, dan strateginya adalah menjaga wilayah dalam keadaan perang permanen untuk mengkonsolidasikan posisi politiknya."

Menanggapi pertanyaan "Apakah Anda khawatir sistem di Iran akan kacau dan perang akan berkepanjangan, dan apakah Anda mengambil tindakan untuk beradaptasi dengan konflik jangka panjang atau ketidakstabilan di Iran?" dia mengatakan: "Iran adalah negara penting di wilayah ini. Dan siapa pun yang ingin menggulingkan rezim dengan perang 12 hari, konsekuensinya pasti akan mencakup seluruh wilayah. Wajar jika kita khawatir tentang stabilitas wilayah dan stabilitas negara tetangga mana pun. Anda tidak dapat melihat api di negara tetangga dan duduk acuh tak acuh dan tidak mengharapkan api itu mencapai Anda. Ini adalah metode kami dengan semua negara, apakah itu Iran atau negara-negara tetangga lainnya."

Al-Sudani menyatakan: "Apa yang kami yakini pada tahap ini adalah bahwa kita harus bergerak menuju stabilitas, keamanan, perdamaian, dan pemahaman. Kekhawatiran kami adalah bahwa konsekuensi ini akan mempengaruhi stabilitas wilayah. Tetapi di tingkat internal, kami yakin pada kemampuan kami dan pemahaman serta kesadaran kekuatan politik dan rakyat Irak akan pentingnya menjaga keamanan internal dan stabilitas sistem politik di tengah peristiwa dan perkembangan ini."

Hubungan Kami dengan Iran Adalah Kemitraan Strategis

Menanggapi pertanyaan "Presiden AS tertarik pada teori 'kesepakatan'. Dapatkah dibayangkan bahwa di fase mendatang, akan terbentuk kesepakatan antara AS dan Iran?" dia mengatakan: "Dapat diharapkan. Presiden AS memainkan peran inisiatif dalam meredakan perang baru-baru ini. Irak mendukung pendekatan ini, dan inisiatif ini menyebabkan tercapainya gencatan senjata ini dan penghentian perang yang menghancurkan ini. Kami berharap peran ini akan berlanjut, terutama melalui negosiasi bilateral tentang masalah nuklir, yang akan mengarah pada kesepakatan atau perjanjian yang akan menjadi dasar stabilitas di wilayah penting seperti Timur Tengah."

Al-Sudani, menjawab pertanyaan "Apakah Anda menyimpulkan dari pembicaraan dengan pejabat Iran bahwa Iran memiliki keinginan nyata untuk mencapai kesepakatan dengan AS?" menyatakan: "Ya, persepsi kami melalui serangkaian kontak dan pertemuan adalah bahwa ada keinginan serius dari pemerintah Iran untuk mencapai kesepakatan yang menjamin kepentingannya dan juga mempertimbangkan kekhawatiran komunitas internasional. Karena di Iran tidak ada keputusan di tingkat agama atau resmi untuk memperoleh senjata nuklir yang menjadi perhatian utama dunia. Oleh karena itu, jalan untuk mencapai pemahaman yang akan mengakhiri masalah ini, yang telah menjadi penyebab utama ketegangan dan eskalasi di wilayah tersebut, adalah terbuka."

Perdana Menteri Irak menekankan: "Hubungan kami dengan Republik Islam Iran adalah kemitraan strategis yang didasarkan pada kesamaan agama, budaya, sosial, dan kepentingan bersama. Selain itu, Iran, pada berbagai kesempatan, baik selama rezim diktator maupun selama perjuangan melawan terorisme dan proses politik, telah berdiri di samping Irak dan rakyat Irak. Namun, kami tentu saja bersikeras bahwa hubungan ini harus berada dalam kerangka yang sehat yang memenuhi kepentingan bersama dan mencegah campur tangan dalam urusan internal. Irak memiliki kemerdekaan dan keputusan nasionalnya sendiri yang dibentuk berdasarkan kepentingan rakyatnya dan prioritasnya."

Al-Sudani menekankan: "Tidak ada pengelolaan urusan Irak oleh Iran, bahkan sebagian kecil pun tidak. Bahkan kata ini pun tidak diterima dan tidak memiliki tempat dalam kosakata kami."