Irak Akan Sambut 5 Juta Jamaah Asing Arbain Tahun Ini

Menurut Kantor Berita Ahlulbait (ABNA), Abdul Amir al-Shammari, Menteri Dalam Negeri Irak, dalam konferensi pers bersama menteri dalam negeri Iran, Irak, dan Pakistan, mengatakan: "Lima juta jamaah non-Irak akan memasuki Irak untuk ziarah Arbain, dan kami telah membentuk komite-komite untuk melayani para jamaah."

Al-Shammari di Teheran mengatakan: "Seperti yang Anda ketahui, ziarah Arbain adalah ziarah yang sangat penting. Kami telah melakukan urusan eksekutif kami lebih awal untuk memfasilitasi para jamaah Arbain dalam hal fasilitas dan masalah keamanan."

Dia melanjutkan: "Dalam pertemuan hari ini yang diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri Iran, banyak keputusan bagus telah diambil, insya Allah keputusan-keputusan ini akan diumumkan dari Teheran, pusat Republik Islam Iran."

Menteri Dalam Negeri Irak menyatakan bahwa 5 juta jamaah non-Irak akan memasuki Irak untuk ziarah Arbain, menambahkan: "Lima juta jamaah adalah angka yang sangat penting, dan mereka semua membutuhkan berbagai layanan seperti makanan dan akomodasi. Kami telah membentuk komite-komite untuk melayani para jamaah, dan perwakilan dari Republik Islam Iran juga telah ditunjuk untuk menindaklanjuti urusan jamaah, yang insya Allah akan diberitahukan."

Al-Shammari menyatakan: "Jamaah Arbain akan datang ke negara kami sesuai peraturan dan kami akan menyambut mereka dengan lapang dada. Kami berharap ziarah Arbain tahun ini akan lebih berbeda dan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya."

Perlu dicatat, Menteri Dalam Negeri Irak tiba di Teheran pagi ini dan sebelum konferensi pers ini, ia bertemu dan berdiskusi dengan rekannya dari Iran, Eskandar Momeni.