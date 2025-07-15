Korban Tewas Bentrokan di Sweida Mencapai Sekitar 90 Orang

Menurut Kantor Berita Ahlulbait (ABNA), pernyataan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa jumlah korban tewas dalam bentrokan di Sweida meningkat menjadi 89 orang.

Bentrokan antara Druze dan elemen bersenjata yang berafiliasi dengan Golani telah dimulai sejak kemarin. Sementara itu, Koordinator PBB di Suriah menyatakan keprihatinannya atas insiden di Sweida dan menyerukan gencatan senjata serta perlindungan warga sipil, menekankan bahwa rakyat Suriah saat ini sangat membutuhkan stabilitas, perdamaian, dan persatuan internal.

Di sisi lain, Dewan Militer Sweida meminta kelompok-kelenjar bersenjata untuk melawan serangan terhadap provinsi ini. Televisi Suriah juga melaporkan bahwa jet tempur Israel telah melakukan serangan peringatan terhadap tank-tank tentara Suriah di pinggiran Sweida.