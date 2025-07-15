Sanksi Ilegal Trump Terhadap Pelapor Khusus PBB / Dukungan Nyata AS Terhadap Kejahatan Israel

Menurut Kantor Berita Internasional Ahlulbait (ABNA), setelah pertemuan baru-baru ini antara pejabat senior AS dengan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis yang dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam tindakan ilegal, menjatuhkan sanksi terhadap Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Pendudukan Palestina sejak 1967. Keputusan ini disertai dengan pernyataan palsu dan menghina Rubio terhadap Albanese, yang sekali lagi menunjukkan tekad pemerintah AS untuk menjamin kekebalan rezim Zionis dari pertanggungjawaban atas kejahatannya.

Tindakan ilegal ini telah menuai reaksi keras dari organisasi-organisasi internasional, para ahli, dan aktivis hak asasi manusia di seluruh dunia, dan dikutuk sebagai bencana moral. Francesca Albanese, seorang tokoh terkemuka dalam bidang pembelaan hak asasi manusia, telah dipuji luas karena kepatuhan profesionalnya dan keberaniannya dalam mengungkap kejahatan rezim Zionis di Gaza selama dua puluh bulan terakhir. Dengan laporan-laporan terdokumentasinya, termasuk laporan terbaru berjudul "Anatomi Genosida," ia telah memainkan peran penting dalam mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis di Palestina.

Sanksi terhadap Albanese merupakan pelanggaran langsung Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Perjanjian Markas Besar PBB. Tindakan ini juga dianggap sebagai penghalang yang disengaja terhadap misi hak asasi manusia PBB. Karena sanksi ini diberlakukan dengan tujuan melindungi rezim Zionis dan pelaku kejahatan perang lainnya, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, hal ini merupakan pelanggaran kewajiban AS di bawah Konvensi Pencegahan Genosida (yang saat ini Israel diadili di Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan tersebut) dan Pasal 1 Konvensi Jenewa 1949 yang mewajibkan AS untuk menjamin kepatuhan Israel terhadap konvensi-konvensi ini.

Selain itu, tindakan AS, yang secara eksplisit terkait dengan sanksi ilegal terhadap Mahkamah Pidana Internasional, dianggap sebagai pelanggaran Pasal 70 (1) (c) Statuta Roma (disahkan 17 Juli 1998) yang mendefinisikan kejahatan terhadap pelaksanaan peradilan. Pasal ini dapat memberikan hak kompensasi kepada Albanese sebagai korban perlakuan ilegal pemerintah AS. Juga, mengingat pernyataan menghina Rubio yang disertai dengan "niat buruk" dan "pengabaian nyata terhadap kebenaran," Albanese mungkin dapat menuntut ganti rugi perdata di pengadilan AS atas kerugian finansial dan reputasi yang disebabkan oleh sanksi dan pernyataan ini.

Para ahli internasional dan lembaga hak asasi manusia telah menyerukan tindakan hukum terhadap sanksi-sanksi ini di Mahkamah Internasional (ICJ), karena kekebalan diplomatik pelapor khusus PBB dijamin di bawah Konvensi 1946. Kekebalan ini ditetapkan untuk memastikan kemerdekaan dan non-intervensi dalam pelaksanaan tugas pelapor khusus.

Sebagai tanggapan atas tindakan ini, banyak anggota komunitas internasional, termasuk organisasi internasional dan negara-negara anggota PBB, telah mengutuk sanksi tersebut dan menyerukan pencabutan serta kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan pada Albanese dan PBB. Banyak pernyataan menunjukkan bahwa tindakan ilegal pemerintah AS ini tidak hanya tidak akan mencapai tujuannya untuk membungkam suara Albanese dan PBB, tetapi juga akan memperkuat perlawanan global terhadap kejahatan rezim Zionis dan keterlibatan AS.

Gerakan solidaritas global dengan Palestina sedang berkembang, dan seperti yang ditekankan oleh aktivis hak asasi manusia, Craig Mokhiber, tindakan memalukan pemerintah AS ini hanya akan memperkuat tekad para pendukung keadilan seperti Albanese untuk terus memerangi kejahatan perang, apartheid, dan genosida rezim Zionis.