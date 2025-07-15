Velayati: Pengayaan Uranium adalah Garis Merah Iran

Menurut Kantor Berita Internasional Ahlulbait (ABNA), "Ali-Akbar Velayati," penasihat Pemimpin Tertinggi untuk Urusan Internasional, saat bertemu dengan "Syed Mohsin Naqvi," Menteri Dalam Negeri Pakistan, menyatakan kegembiraannya atas pertemuan tersebut, menggambarkan hubungan Iran dan Pakistan sebagai hubungan yang dalam, berakar, dan bersaudara, serta menekankan penguatan dan perluasan kerja sama bilateral.

Dalam pertemuan ini, pesan dari Perdana Menteri dan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan untuk diserahkan kepada Pemimpin Tertinggi, disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Pakistan kepada Velayati.

Kedua belah pihak menyatakan kepuasan atas tren hubungan bilateral yang berkembang dan menekankan pentingnya kerja sama yang lebih luas di berbagai bidang.

Velayati, merujuk pada perkembangan regional, terutama kejahatan dan tindakan agresif rezim Zionis dengan dukungan AS terhadap Iran, serta kejahatan rezim ini di Gaza, menekankan perlunya pemikiran bersama dan persatuan negara-negara Islam dalam menghadapi tindakan ilegal ini.

Menteri Dalam Negeri Pakistan juga mengutuk serangan dan agresi rezim Zionis dan AS terhadap wilayah Republik Islam Iran, menyatakan dukungannya terhadap posisi Iran.

Mengenai kerja sama trilateral antara Iran, Pakistan, dan Irak dalam menyelenggarakan upacara Arbain, kedua belah pihak menyambut baik hal tersebut dan menekankan perlunya memperkuat koordinasi.

Velayati, mengacu pada partisipasi antusias para peziarah Pakistan dalam upacara Arbain, mengatakan: "Umat Muslim Pakistan melakukan perjalanan ke Irak melalui Iran dan berpartisipasi dalam upacara besar ini; ini, selain melegalkan proses kerja sama, dapat menjadi awal untuk interaksi yang lebih luas antara ketiga negara."

Penasihat Pemimpin Tertinggi untuk Urusan Internasional, dalam bagian lain pidatonya, mengacu pada sejarah perjuangan rakyat India melawan kolonialisme Inggris, mengatakan: "Kami percaya bahwa Muslim memainkan peran fundamental dalam pembebasan India dari kolonialisme. Pemimpin Tertinggi juga telah menulis dan menerbitkan sebuah buku tentang hal ini sebelum revolusi."

Dia melanjutkan dengan merujuk pada situasi di wilayah Kaukasus dan Republik Azerbaijan, mengatakan: "Anda memiliki hubungan dekat dengan Azerbaijan, tetapi pada saat yang sama, harus diperhatikan bahwa pemerintah Azerbaijan melakukan tindakan yang bertentangan dengan pandangan dunia Islam. Misalnya, mediasi antara Golani dan rezim Zionis, serta ekspor minyak ke Israel pada puncak kejahatan rezim ini terhadap rakyat Palestina yang tertindas. Anda dapat bertanya kepada mereka mengapa tindakan yang bertentangan dengan pandangan Muslim dan negara-negara Islam ini dilakukan?"

Penasihat Pemimpin Tertinggi juga mengenai kemungkinan negosiasi dengan AS mengatakan: "Kami tidak keberatan dengan negosiasi tanpa prasyarat dan menjaga garis merah Republik Islam. Mereka mengatakan bahwa Iran harus menghentikan pengayaan, padahal masalah ini adalah salah satu garis merah kami, dan jika negosiasi harus bergantung pada penghentian pengayaan, negosiasi semacam itu pasti tidak akan terjadi."

Dia kemudian menggambarkan pernyataan Presiden AS sebagai "kontradiktif dan tidak dapat diandalkan."