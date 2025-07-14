Kelompok yang Berafiliasi dengan ISIS Bantai 66 Warga di Kongo timur

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Para pejabat di Republik Demokratik Kongo mengumumkan bahwa pemberontak yang berafiliasi dengan ISIS menewaskan 66 orang di wilayah timur negara itu. Para pejabat lokal Kongo menuduh pemberontak "Pasukan Demokratik Bersatu" yang berafiliasi dengan ISIS menyerang dan membunuh warga sipil di wilayah Iromo.

Marcel Paluko, seorang pejabat lokal di Iromo, perbatasan Uganda, mengatakan bahwa para korban dibunuh dengan parang dan pisau, dan perempuan termasuk di antara korban tewas. Sejumlah orang juga telah disandera, tetapi rincian jumlah mereka belum dirilis.

Jean-Toby Ocala, juru bicara kantor PBB di Kongo timur, menggambarkan pembunuhan warga sipil ini sebagai pertumpahan darah. United Democratic Forces (UDF) adalah kelompok Uganda yang serangannya juga telah menyebar ke Kongo timur.

Jumlah pejuang UDF tidak diketahui. Kelompok ini secara rutin menyerang warga sipil.