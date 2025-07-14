Seorang Jurnalis Kembali Gugur di Jalur Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sumber berita melaporkan bahwa dengan gugurnya seorang jurnalis Palestina lainnya, jumlah jurnalis yang gugur telah meningkat menjadi 231. Jurnalis dan juru kamera Palestina, Fadi Khalifa, gugur dalam serangan rezim Zionis di rumahnya di wilayah Al-Zaytoun, Kota Gaza.

Beberapa jam sebelum gugurnya jurnalis ini, jurnalis Palestina lainnya, Hossam Saleh Al-Adlouni, gugur bersama istri dan tiga anaknya, Abdul Rahman, Shahad, dan Fairuz, di kota Khan Yunis. Pesawat tempur Israel menargetkan tenda keluarga martir Palestina ini di daerah Al-Qararah, utara Khan Yunis.