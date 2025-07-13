Kelompok Afiliasi ISIS Tewaskan 66 Orang di Kongo Timur

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) - Abna - pihak berwenang Republik Demokratik Kongo mengumumkan bahwa pemberontak afiliasi ISIS menewaskan 66 orang di bagian timur negara tersebut.

Pihak berwenang setempat Kongo mengidentifikasi pemberontak "Pasukan Demokrat Sekutu" (ADF) yang terkait dengan ISIS sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan terhadap warga sipil di wilayah Irumu dan pembunuhan mereka.

Marcel Paluku, seorang pejabat lokal di Irumu yang berbatasan dengan Uganda, menyatakan bahwa para korban dibunuh dengan parang dan golok, dan di antara yang tewas juga terdapat wanita.

Selain itu, sejumlah orang juga disandera, namun rincian jumlah mereka belum dirilis.

Jean-Toby Okala, juru bicara kantor PBB di Kongo timur, menggambarkan pembunuhan warga sipil ini sebagai "mandi darah".

Pasukan Demokrat Sekutu adalah kelompok Uganda yang jangkauan serangannya telah meluas hingga ke Kongo timur.

Jumlah militan Pasukan Demokrat Sekutu tidak jelas. Kelompok ini secara teratur menyerang warga sipil.

342/