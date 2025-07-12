Presiden Lebanon Menolak Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menurut laporan Kantor Berita AhlulBayt (ABNA), "Joseph Aoun," dalam reaksi resmi pertamanya terhadap pernyataan Menteri Luar Negeri rezim Zionis Gideon Sa'ar pada 30 Juni yang mengatakan Israel tertarik untuk menormalisasi hubungan dengan Suriah dan Lebanon, menekankan bahwa masalah normalisasi bukan bagian dari kebijakan luar negeri Lebanon saat ini.

Berdasarkan pernyataan kantor kepresidenan Lebanon, Aoun, dalam pertemuan dengan delegasi dari Dewan Hubungan Arab dan Internasional, membedakan antara perdamaian dan normalisasi hubungan, menambahkan: Perdamaian adalah keadaan tanpa perang, dan keadaan perang adalah apa yang saat ini mengkhawatirkan kami, tetapi masalah normalisasi hubungan tidak memiliki tempat dalam kebijakan luar negeri Lebanon saat ini.

Ia meminta tentara rezim Israel untuk mundur dari lima wilayah yang masih didudukinya di Lebanon selatan.

Setelah konflik yang berlangsung lebih dari setahun antara rezim Israel dan Hizbullah Lebanon dan berubah menjadi konfrontasi terbuka pada September lalu, gencatan senjata antara Tel Aviv dan Beirut telah berlaku sejak November. Namun, meskipun demikian, tentara rezim Zionis terus melancarkan serangannya di berbagai wilayah Lebanon, terutama di selatan negara itu, seringkali mengklaim menargetkan anggota atau posisi Hizbullah, yang merupakan pelanggaran gencatan senjata.