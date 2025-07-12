Serikat Buruh Terbesar di Inggris Memilih Embargo Senjata Terhadap Israel

Menurut laporan Kantor Berita Internasional AhlulBayt (ABNA), mengutip akun media sosial serikat ini, serikat pekerja terbesar di Inggris, "Unite the Union", dengan suara mayoritas mutlak memilih untuk memberlakukan embargo senjata terhadap rezim Zionis.

Serikat ini juga menyerukan kepada para pekerja untuk tidak berpartisipasi dalam proses produksi, pengangkutan, atau transfer senjata yang dikirim ke Israel.

Bagian lain dari pernyataan serikat ini menyebutkan: "Unite sekarang berkomitmen pada kampanye yang dipimpin pekerja untuk memboikot pengiriman barang dan jasa Israel."