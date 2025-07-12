Seorang Pemuda Bahrain Ditangkap Karena Unggahan Mendukung Iran

Menurut laporan Kantor Berita AhlulBayt (ABNA), pihak berwenang Bahrain menangkap "Hussein Farid Al-Jaziri" dari kota Al-Zahra karena mengunggah komentar yang mendukung Republik Islam Iran di Instagram.

Al-Jaziri, seorang aktivis media sosial, ditangkap setelah dipanggil ke Direktorat Jenderal Investigasi Kriminal, lalu dipindahkan ke kejaksaan. Kejaksaan mengeluarkan perintah penahanan tujuh hari baginya selama penyelidikan.

Penangkapan ini terjadi di tengah kekhawatiran yang berulang kali diungkapkan oleh organisasi hak asasi manusia mengenai penindasan kebebasan berekspresi di Bahrain, terutama terkait komentar politik di dunia maya.