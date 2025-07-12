Mereka yang Mencintai Ahlulbait as Tidak akan Pernah Tersesat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri, pendiri dan pemimpin tertinggi Gerakan MInhaj-ul-Quran Pakistan, menekankan bahwa mereka yang memiliki cinta yang tulus dan mendalam kepada Al-Quran dan Ahlulbait as tidak akan pernah menyimpang dari jalan yang lurus, dan setan tidak dapat menyesatkan mereka.

Ia menambahkan: Jaminan ini tidak diberikan kepada umat Islam oleh orang biasa, melainkan oleh Nabi Muhammad Mustafa saw. Beliau bersabda: “Wahai manusia! Aku meninggalkan dua pusaka berharga di antara kalian, jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan pernah sesat; yang satu adalah Kitab Allah dan yang lainnya adalah Ahlulbait-ku.”

Tahirul Qadri juga menyatakan bahwa sesuai sabda Rasulullah saw, mereka yang mencintai Ahlul Bait akan panjang umur, penuh kebaikan dan keberkahan, sementara mereka yang menganiaya keturunan Nabi akan hidup hampa dan akan berdiri di hadapan Nabi pada Hari Kiamat dengan wajah muram.

Mengacu pada kehidupan Nabi, beliau bersabda: Nabi Muhammad saw tidak pernah meminta apa pun dari umat selama hidup, tetapi selalu memenuhi pangkuan manusia dengan permata petunjuk dan rahmat, melakukan sujud panjang untuk menyelamatkan umat, dan tidak menolak seorang pengemis pun dengan tangan kosong.

Tokoh terkemuka Pakistan ini melanjutkan: Satu-satunya hal yang diminta Nabi Muhammad saw kepada umat selama hidupnya adalah untuk menjadi baik dan setia kepada Al-Qur'an dan Ahlul Bait-nya setelah beliau, dan beliau bersabda: "Aku mengingatkan kalian tentang Allah dalam hal ini."

Dr. Tahir al-Qadri juga mengutip Imam Thabrani dan menambahkan: Nabi Muhammad bersabda: "Janganlah kalian mendahului Al-Qur'an dan Ahlul Bait-ku, karena kalian akan binasa, dan janganlah kalian mengajarkan mereka, karena mereka lebih berilmu daripada kalian."

Ia memperingatkan mereka yang telah terjerumus dalam godaan hawa nafsu dan mencari pembenaran serta keringanan atas peristiwa Yazid yang terkutuk, agar tidak melupakan sabda Nabi ini, agar mereka tidak berdiri di hadapan Rasulullah saw dengan wajah muram di Hari Kiamat.