Martirnya Mantan Tahanan Palestina Termuda di Jalur Gaza

Menurut laporan Kantor Berita Internasional AhlulBayt (ABNA), sejak subuh hari Sabtu ini, 16 warga Palestina gugur syahid dalam serangan udara dan artileri rezim Zionis di berbagai wilayah di Jalur Gaza, termasuk apartemen-apartemen penduduk dan tenda-tenda pengungsian di Deir al-Balah dan Khan Yunis.

Di antara para syuhada, ada "Yousef al-Ziq," mantan tahanan termuda di dunia, yang gugur syahid dalam pemboman apartemen keluarganya di Jalan al-Thawra di pusat Kota Gaza.

Yousef lahir pada tahun 2008 di penjara rezim Zionis, dan namanya terkait erat dengan perjuangan ibunya, "Fatima al-Ziq," seorang pembebas Palestina yang melahirkannya di balik jeruji besi.

Pasukan pendudukan Zionis menangkap Fatima al-Ziq pada 20 Mei 2007 di pos pemeriksaan Beit Hanoun. Akhirnya, ia menyelesaikan masa kehamilannya di penjara dalam kondisi fisik dan psikologis yang sangat sulit, tanpa perawatan medis yang memadai, dan melahirkan putranya di salah satu rumah sakit rezim tersebut, dengan tangan dan kakinya terikat rantai.

Pada Oktober 2009, Yousef dan ibunya dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan. Kesepakatan ini melibatkan pembebasan 20 tahanan wanita Palestina sebagai imbalan atas video Gilad Shalit, seorang tentara Zionis yang ditawan.

Sebelumnya, Syahid Yousef al-Ziq dalam sebuah wawancara dengan Al-Alam menyatakan: "Ketika saya dibebaskan dari penjara, saya berusia satu tahun sembilan bulan, dan sekarang saya berusia 15 tahun. Pesan saya kepada musuh adalah bahwa saya melawan Anda ketika saya masih kecil, dan insya Allah, saya juga akan melawan ketika saya dewasa, dan kita akan membebaskan tanah yang diduduki."