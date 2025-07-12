  1. Home
Demonstrasi di Mauritania Mengutuk Kejahatan Rezim Zionis

12 Juli 2025 - 13:29
Ribuan warga Mauritania berdemonstrasi menentang genosida Zionis di Jalur Gaza, serta untuk menyatakan dukungan mereka terhadap perlawanan Palestina.

Menurut laporan Kantor Berita Internasional AhlulBayt (ABNA), ribuan warga Mauritania mengadakan demonstrasi besar-besaran di ibu kota negara itu untuk mengutuk kelanjutan genosida rezim Zionis di Jalur Gaza.

Pawai ini, dengan slogan "Gaza: Perlawanan dan Ketahanan," dimulai di depan Masjid Agung Nouakchott dan berlanjut hingga kantor perwakilan PBB.

Para demonstran, sambil membawa bendera Mauritania dan Palestina serta gambar-gambar pemimpin perlawanan Palestina, termasuk para syuhada Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar, meneriakkan slogan-slogan dukungan untuk perlawanan Gaza dan mengutuk kejahatan rezim pendudukan Zionis.

Pertemuan ini diselenggarakan atas undangan sejumlah organisasi non-pemerintah dan merupakan bagian dari serangkaian program rakyat untuk mendukung bangsa Palestina.

Peserta demonstrasi ini menganggap Amerika Serikat bertanggung jawab langsung atas kelanjutan perang dan genosida di Gaza.

