Menurut laporan Kantor Berita Internasional AhlulBayt (ABNA), setelah keberhasilan luar biasa pemerintah nasional Sanaa dalam memerangi rezim Zionis untuk membela bangsa Gaza yang tertindas di bidang maritim, udara, dan rudal, serta ketidakmampuan Amerika untuk menghentikan keputusan serius Sanaa terhadap rezim ini, para pejabat rezim Zionis telah lama mencari cara untuk melakukan infiltrasi intelijen dan militer di Yaman.

Meskipun upaya spionase Mossad di Yaman tahun lalu berhasil digagalkan tepat waktu oleh kewaspadaan pemerintah Sanaa, dan lembaga-lembaga keamanan Yaman merilis laporan yang merinci netralisasi aktivitas spionase agen mata-mata Amerika "CIA" dan dinas rahasia rezim Zionis "Mossad" di Yaman, namun rezim Zionis masih mencari kerjasama strategis intelijen dan militer melalui tentara bayaran yang berafiliasi dengan pemerintah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di Aden yang diduduki, untuk menyerang Ansarullah.

Dalam konteks ini, media Israel memuji posisi pemerintah boneka di Aden yang diduduki setelah pemerintah tersebut berjanji untuk berdiri bersama rezim Zionis melawan operasi pasukan Sanaa di Laut Merah, dan menyebutnya "sah".

Situs web Ibrani AURORA, dalam versi Rusianya, memuji posisi pemerintah yang berbasis di Aden yang diduduki dan menyerukan masyarakat internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengambil "tindakan tegas" terhadap Sanaa karena operasi Laut Merah dalam mendukung rakyat Palestina.

Situs web Ibrani ini menjelaskan bahwa Pasukan Bersenjata Yaman, sejak dimulainya operasi Badai Al-Aqsa yang diberkati dan agresi terhadap Gaza pada 7 Oktober 2023, telah melakukan ratusan operasi terhadap rezim Zionis dan kapal-kapal komersialnya di Laut Merah.

Rencana Zionis ini diterapkan oleh rezim pendudukan Quds setelah pasukan Sanaa, setelah menerapkan blokade ketat terhadap pelabuhan serta jalur udara dan laut, berhasil menimbulkan kerugian ekonomi pada penjajah Israel dan melumpuhkan aktivitas komersial mereka.

Surat kabar Zionis Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa "lembaga pertahanan" percaya bahwa gencatan senjata di Gaza juga akan menghentikan rudal Yaman, tetapi tidak akan menghentikan ambisi untuk menghancurkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Israel menghadapi kesulitan dalam menghilangkan atau mencegah ancaman Yaman yang berjarak hampir 2000 kilometer darinya.

Namun, rezim Zionis, dengan kerjasama pemerintah-pemerintah Arab Teluk yang selama bertahun-tahun menduduki Aden, telah memindahkan kekayaan Yaman mulai dari minyak dan gas hingga emas dari negara itu ke negara mereka sendiri, Eropa, dan Amerika, berupaya menjalin kerjasama yang lebih kuat dengan penjajah Aden agar dapat memberikan pukulan telak kepada Ansarullah Yaman.

Oleh karena itu, setiap hari muncul tanda-tanda kerjasama tentara bayaran di Aden dengan rezim Zionis. Baru-baru ini, seorang pejabat Israel mengkonfirmasi kerjasama intelijen yang erat dengan pemerintah boneka Aden melawan Sanaa sebagai tanggapan atas operasinya dalam mendukung rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Avigdor Lieberman, mantan Menteri Pertahanan Israel, mengatakan kepada sumber berita musuh: Kita membutuhkan rencana terorganisir di Yaman, bukan hanya mengandalkan serangan udara sesekali. Kita membutuhkan Mossad untuk menyusup ke daerah-daerah yang dikendalikan pemerintah Aden untuk melatih agen dan menciptakan rencana terorganisir di sana untuk menghadapi Houthi.

Opsi Militer Melengkapi Opsi Intelijen Melawan Sanaa

Selain upaya pejabat Zionis untuk infiltrasi intelijen ke pemerintah Sanaa, saluran resmi 11 melaporkan bahwa pejabat keamanan rezim Zionis telah meminta rekan-rekan Amerika mereka untuk "kembali ke arena Yaman." Para pejabat ini berdalih bahwa eskalasi serangan tentara Yaman telah menjadi "masalah internasional" dan koalisi yang luas harus dibentuk untuk mengirim pesan yang jelas kepada Ansarullah Yaman bahwa mereka dalam bahaya.

Di sisi lain, Organisasi Radio dan Televisi Israel mengumumkan bahwa "Israel" telah mengirim pesan yang meminta intervensi militer kepada Amerika Serikat, mengingat eskalasi serangan rudal Yaman ke arah "Israel" dan tenggelamnya kapal-kapal di Laut Merah.

Tampaknya badan intelijen rezim Zionis Mossad, dengan segala sabotase dan mobilisasi pasukan bayaran di Aden, dengan kerjasama intelijen dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, belum dapat mencapai hasil yang diinginkan untuk infiltrasi keamanan dalam struktur pemerintahan Sanaa. Oleh karena itu, mereka mencari opsi militer yang telah diuji dan gagal dengan melibatkan Amerika Serikat. Kehendak rakyat Yaman adalah aset terpenting pemerintah Sanaa, dengan mengandalkan Tuhan, dalam menghadapi agresor Zionis, aset yang telah membingungkan Amerika dan Israel di Yaman.