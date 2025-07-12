Pernyataan Departemen Luar Negeri AS Mengenai Kematian Seorang Warga Negara Amerika di Tepi Barat

Menurut laporan Kantor Berita Internasional AhlulBayt (ABNA), Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan kepada Al Jazeera: "Kami mengetahui laporan mengenai kematian seorang warga negara Amerika di Tepi Barat."

Kementerian tersebut menambahkan: "Tidak ada prioritas yang lebih tinggi daripada keselamatan dan keamanan warga negara Amerika di luar negeri."

Menurut kementerian tersebut, karena menghormati privasi keluarga selama masa sulit ini, informasi lebih lanjut tidak dapat diberikan.

Pada hari Jumat, para pemukim memukuli Saifullah Kamel Musallat, 23 tahun, dengan brutal di permukiman Sinjil, di utara Ramallah, yang menyebabkan kematiannya.

Kementerian Kesehatan Palestina pada Jumat malam mengumumkan bahwa "Saifuddin Kamel Abdelkarim Musallat," 23 tahun, meninggal dunia setelah dipukuli secara brutal oleh para pemukim di permukiman Sinjil, di utara Ramallah.

Kemudian kementerian tersebut mengumumkan bahwa Muhammad Shalabi, 23 tahun, juga gugur syahid di permukiman yang sama setelah para pemukim menembaknya.

Kementerian Kesehatan Palestina menambahkan bahwa selain kedua syuhada ini, 40 warga Palestina terluka dalam bentrokan dengan para pemukim di daerah antara permukiman Sinjil dan Al-Mazra'a ash-Sharqiya.

Sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa serangan baru oleh para pemukim di permukiman Sinjil dilakukan di bawah perlindungan pasukan pendudukan.

Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa kelompok-kelompok pemukim mencegah tim medis mencapai para pemuda yang terjebak di hutan sekitar Sinjil.

Washington Post, mengutip kerabat Musallat, dari Tampa, Florida, menulis bahwa ia dipukuli dan dibunuh oleh pemukim Israel.

Ayah Musallat berkata: "Ini adalah mimpi buruk dan ketidakadilan yang luar biasa yang seharusnya tidak pernah dihadapi oleh keluarga mana pun."

Dia meminta Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk "melakukan penyelidikan segera dan meminta pertanggungjawaban pemukim Israel yang membunuh Saif atas kejahatan mereka."

Dia menambahkan: "Kami menuntut keadilan."

Dua kerabat Musallat mengatakan bahwa ia telah melakukan perjalanan ke Tepi Barat pada Juni lalu untuk mengunjungi keluarganya di desa Al-Mazra'a ash-Sharqiya, yang terletak di timur laut Ramallah.

Tentara pendudukan Israel juga mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki insiden di permukiman Sinjil dan mengklaim bahwa "batu dilemparkan ke arah warga Israel" di dekat desa tersebut dan "terjadi bentrokan kekerasan di daerah tersebut."

Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Maret lalu mengumumkan bahwa Israel telah memperluas dan memperkuat permukiman di Tepi Barat sebagai bagian dari aneksasi bertahap wilayah-wilayah ini ke Israel, yang melanggar hukum internasional.

Mahkamah Agung Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun lalu menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina, serta pembangunan permukiman, adalah ilegal dan harus diakhiri sesegera mungkin.

