Ali Larijani: Netanyahu dan Trump Tidak Memahami Kebesaran Bangsa Iran/Dengan Darah Para Syuhada, Timur Tengah yang Tangguh Sedang Terbentuk

Menurut laporan Kantor Berita Internasional AhlulBayt (ABNA), Ali Larijani hari ini (Jumat, 20 Juli) dalam upacara peringatan Syahid Mayor Jenderal Mohammad Saeed Izadi, menyatakan: Hari-hari ini membawa banyak kepahitan bagi bangsa Iran, tetapi juga banyak kesuksesan. Kehilangan para mujahidin seperti Haji Ramadhan sangatlah sulit. Mereka adalah sosok-sosok istimewa yang mengabdikan hidupnya untuk melayani rakyat Palestina. Tokoh-tokoh seperti itu tidak mudah dibina.

Dia melanjutkan: Syuhada kita yang lain yang dalam beberapa hari terakhir gugur syahid oleh orang-orang yang paling keji, adalah sosok-sosok unik dalam diri mereka sendiri, seperti Syahid Rashid dan Syahid Bagheri. Salah satu dari tokoh-tokoh ini adalah Syahid Ramadhan. Dia adalah individu yang unggul dalam karakter, sangat tangguh secara spiritual, sedikit bicara tetapi aktif dalam pekerjaannya, dan melakukan banyak pelayanan, tetapi sifat pekerjaannya tidak dapat diungkapkan secara terbuka.

Mantan Ketua Parlemen Republik Islam, menyatakan: Kita harus tahu bahwa kita kehilangan sosok yang sangat berharga. Kesalahan besar rezim Zionis adalah bahwa mereka berpikir dengan pembunuhan ini mereka dapat mengubah kondisi di Timur Tengah dan Iran. Terkadang mereka berbicara tentang Iran dan mengatakan bahwa kondisi Iran harus berubah.

Dia kemudian menekankan: Netanyahu mengatakan dia akan mengirim pesan kepada bangsa Iran, bahwa pernah ada Cyrus yang menyelamatkan bangsa Iran, dan hari ini pemerintah Yahudi akan menyelamatkan bangsa Iran. Betapa bodohnya perkataan ini. Artinya bangsa Iran akan meninggalkan Imam Hussein (AS) dan berpegang pada dirimu yang tidak berguna. Celaka kamu. Dia tidak memahami kebesaran bangsa Iran. Kalian mengambil Haji Ramadhan dari kami, tetapi apakah kalian mampu merebut perlawanan dari Palestina? Akhir-akhir ini kalian melihat betapa besarnya pekerjaan yang dilakukan Hamas. Bibit yang ditanam Haji Ramadhan masih hidup.

Dia menambahkan: Kalian membuat begitu banyak kegaduhan bahwa Hamas dan Hizbullah telah hancur, tetapi Hamas masih hidup dan melakukan operasi. Mereka mengatakan ingin mengubah Timur Tengah. Trump telah berulang kali mengatakan saya akan menciptakan perdamaian melalui kekuatan. Netanyahu juga suka berbicara seperti dia. Dia juga mengatakan saya akan menciptakan perdamaian melalui kekuatan di Timur Tengah. Slogan ini sepenuhnya reaksioner; semua diktator dalam sejarah mengatakan hal ini. Apakah Mongol mengatakan sesuatu yang berbeda? Apakah Hitler berbeda? Apakah Napoleon mengatakan hal lain? Sebuah pemikiran reaksioner kembali menunjukkan dirinya di panggung internasional. Pemikiran ini menyebabkan perang dan jutaan orang terbunuh. Setelah Perang Dunia Kedua, sistem-sistem diciptakan untuk menghilangkan pemikiran ini.

Penasihat Pemimpin Tertinggi Revolusi, menyatakan: Untuk apa PBB dan Dewan Keamanan didirikan?! Pemikiran perdamaian melalui kekuatan adalah pemikiran reaksioner yang dikejar oleh semua haus darah dalam sejarah, yaitu, menyerah atau berperang melawan saya. Mereka mengejar teori ini dan berpikir bahwa di bawah perlindungan teori ini mereka dapat mengubah Timur Tengah. Apakah Amerika dengan teori ini berhasil menyelesaikan masalah Ukraina dan Gaza? Tidak. Mereka menyerang dan membantai, tetapi rakyat Palestina tidak menyerah.

Larijani melanjutkan: Dengan kepemimpinan bijaksana Pemimpin Tertinggi, kami memukul mulut Trump. Ketika sebuah teori tidak berhasil di Timur Tengah, apa yang ingin dilakukannya? Kita semua harus tahu dan negara-negara di kawasan harus berpikir bahwa dengan kebisingan dan intimidasi mereka ingin menaklukkan negara-negara lemah. Ekonomi dan politik mereka akan berada di bawah pengaruh Israel. Sebuah gerakan kosong dengan kebisingan ingin menguasai negara-negara. Karena Trump adalah seorang showman, ia mengejar tujuan ini dengan kebisingan, tetapi bangsa-bangsa harus bangun.

Dia kemudian mencatat: Timur Tengah yang baru akan terbentuk, tetapi dengan darah para syuhada ini, Timur Tengah yang tangguh akan muncul. Mereka mencari Timur Tengah yang hina, tetapi dengan perlawanan bangsa-bangsa, Timur Tengah yang terhormat dan tangguh akan terbentuk. Kami memperingati kepergian orang-orang yang kami cintai. Semoga Tuhan meninggikan derajat mereka. Darah orang-orang tercinta ini membuat gerakan lebih tangguh dan lebih dalam.