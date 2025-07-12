Mayor Jenderal Mousavi: Semangat Angkatan Bersenjata Sangat Baik

Menurut laporan Kantor Berita Internasional AhlulBayt (ABNA), Mayor Jenderal Seyyed Abdolrahim Mousavi, di sela-sela upacara peringatan Syahid Mayor Jenderal Mohammad Saeed Izadi, mengatakan kepada wartawan: "Dia adalah seorang manusia yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk tujuan ini, dan namanya akan selalu bersinar bersama Quds, Palestina, semua martir Quds, dan semua orang yang melawan rezim Zionis yang tercela."

Dia lebih lanjut menyatakan: "Dia adalah seorang pria yang sangat hebat yang secara fisik telah kita kehilangan, tetapi dengan rahmat Tuhan, darah martir ini akan lebih efektif daripada dirinya sendiri untuk tujuan suci yang dia miliki dan kejar selama bertahun-tahun."

Menanggapi pertanyaan tentang moral Angkatan Bersenjata saat ini, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata menekankan: "Moral Angkatan Bersenjata sangat baik."