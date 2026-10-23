Amir Akraminia: Dalam sejarah tidak ada yang lebih kriminal daripada para pemimpin Amerika

Menurut laporan kantor berita ABNA, Brigadir Jenderal Mohammad Akraminia, juru bicara angkatan bersenjata, menulis di akunnya di media sosial: «Rubio tentang Iran mengatakan kita berhadapan dengan negara yang menyatakan secara terang-terangan 'Kami menargetkan kapal-kapal komersial...' Anda belum pernah melihat perilaku seperti itu sejak Perang Dunia II. Kita juga berhadapan dengan negara yang selama bernegosiasi dengan kebrutalan total dalam sekejap membunuh 168 anak dan sejumlah atlet dengan bom-bom terlarang, dan 104 pelaut di negara asing, dan sebuah pernikahan di negara yang sama yang mereka hadapi. Apakah Anda pernah melihat penjahat seperti itu dari zaman kuno hingga sekarang?»