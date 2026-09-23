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Ayatollah Shobeiri Zanjani, ulama fikih dari mazhab Ahlulbait dalam kenangan gambar

Ayatollah al-Uzhma Sayyid Musa Shobeiri Zanjani adalah salah satu marja taklid dan ulama terkemuka di lingkungan pendidikan keagamaan Hauzah Ilmiah Qom. Beliau wafat pada Senin (21/9) dalam usia 99 tahun. Ia merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam bidang fikih dan usul fikih di lingkungan hauzah kontemporer, serta selama bertahun-tahun mengabdikan diri untuk mengajar, melakukan penelitian, dan mendidik para penuntut ilmu serta ulama muda di hauzah.

23 September 2026 - 11:21
Kode berita: 1868967

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